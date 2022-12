Heger mal na stole ponuku na novú 76-ku iba dva dni. Sulík vysvetlil, prečo „cúvol“

23.12.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík navrhol poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi OĽaNO ) zostavenie novej 76-ky na pôdoryse bývalej koalície, no neskôr svoju ponuku stiahol. Dôvodom je, že kľúčoví ľudia v SaS boli proti. Sulík to povedal pre Denník N „Ja som tú tému otvoril, a potom som ju o dva dni neskôr aj uzavrel. Otvoril som ju preto, aby som videl, či má vôbec záujem, na klube som však videl, že vôbec nie je nejaké nadšenie, aby sme podporili takúto 76-ku,“ uviedol Sulík.Hegerovi preto povedal, že sa teraz nebudú na túto tému ďalej baviť. „Nepovedal som definitívne, povedal som teraz,“ podčiarkol. Dodal, že nešlo pritom o nejakých dvoch ľudí, kde sa by sa dalo povedať, že namiesto 20 hlasov môže koalícii garantovať 18, ale o viacerých významných členov hnutia, čo ako predseda nemôže ignorovať.