Heger: Matkám s deťmi pomôže najmä flexibilný pracovný čas

Matkám s maloletými deťmi by prioritne pomohlo, ak by mali možnosť mať flexibilný pracovný čas. Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol v reakcii na predložený návrh OĽANO oslobodiť od dane z príjmu matky s deťmi do 15 rokov a mladých daňovníkov do 25 rokov.





"Prioritou je určite pracovať so Zákonníkom práce, aby zamestnávatelia umožňovali matkám s deťmi flexibilný pracovný čas," povedal.Analyzovať návrh OĽANO, ktorý v sobotu prezentoval líder hnutia Igor Matovič nechcel, odvolal sa na to, že nepozná jeho detaily a ani o takejto iniciatíve nemal vedomosť. Nie je si však istý, či takýto návrh skutočne môže prispieť k dosiahnutiu deklarovaného cieľa - zrovnoprávniť platy mužov a žien.