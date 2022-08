Heger nedokáže byť podľa Viskupiča skutočným premiérom, keď nevie buchnúť po stole a odvolať Matoviča

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) nedokáže byť skutočným premiérom, keď nevie buchnúť po stole a odvolať Igora Matoviča (OĽaNO) z postu ministra financií. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič Liberálneho poslanca “udivuje”, s akou ľahkosťou príde predseda vlády Eduard Heger o ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú a šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga. Igora Matoviča podľa Viskupiča charakterizuje chaotické vládnutie a autoritárstvo. „Dva roky delil všetky nápady na dve kategórie, na vlastné a zlé,“ povedal Viskupič.Predseda parlamentného hospodárskeho výboru za hnutie OĽaNO Peter Kremský stále verí, že strana SaS “dostane rozum a ustúpi zo svojich požiadaviek”. Poukázal na to, že ministri za stranu SaS mohli odísť z vlády už v júli a nemuseli naťahovať čas až do konca augusta.