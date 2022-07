Heger: Nelámme problémy cez koleno, nehádžme flintu do žita, mojou prioritou je štvorkoalícia

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Prioritou premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ) je štvorkoalícia. Menšinová vláda či už s predčasnými voľbami alebo bez nich by bola dôsledkom jej rozpadu. Informoval o tom premiér na sociálnej sieti.„Aby som vylúčil letné špekulácie, ktoré sa šíria éterom, mojou prioritou je len a len štvorkoalícia. Len vo štvorkoalícii sme schopní presadzovať potrebné reformy v zdravotníctve, školstve, súdnictve, v životnom prostredí a zároveň vytvárať politické zázemie na nerušenú prácu orgánov činných v trestnom konaní, ktoré pretvárajú mafiánsky štát na spravodlivú demokraciu," uviedol premiér.Jeho cieľom je zavŕšiť prácu štvorkoalície výsledkami, ktoré voliči posúdia v riadnych voľbách, tak, ako ich zadefinovala ústava demokratickej Slovenskej republiky.„Bude to mať priaznivý dosah aj na politickú kultúru, ktorá je tu stále v plienkach. Preto opakujem, nelámme problémy cez koleno, nehádžme flintu do žita, rokujme a nájdime k sebe cestu," uzavrel Heger.