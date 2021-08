Heger odcestoval na summit Krymskej platformy, zaoberať sa bude aj ilegálnou aneziou Krymu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok odcestoval do ukrajinskej metropoly Kyjev, kde sa zúčastní na ustanovujúcom summite Krymskej platformy.Krymská platforma vznikla z iniciatívy Ukrajiny a prezidenta Volodymyra Zelenského . Jej úlohou je vrátenie otázky ilegálnej anexie polostrova Krym do pozornosti medzinárodného spoločenstva. Heger účasťou na summite potvrdzuje to, že Slovenská republika územnú celistvosť Ukrajiny dlhodobo podporuje.Summit Krymskej platformy sa koná symbolicky v čase 30. výročia vzniku nezávislej Ukrajiny.