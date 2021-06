Heger odmieta tvrdenia o štátnej korupcii pri zákazke Slovenskej pošty, niektorí poslanci neveria v transparentné obstarávanie

Štátna korupcia?

Lama SK splnila všetky podmienky

Situáciu budú riešiť právnou cestou

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zdá sa, že niektorí poslanci nemôžu uveriť tomu, že nejaké obstarávanie môže byť transparentné a nemať vopred stanoveného víťaza. Stanovisko v mene predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) počas Hodiny otázok v parlamente prečítal minister financií Igor Matovič (OĽaNO).Na premiéra mali viacerí poslanci strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) rovnakú otázku. Pýtali sa, či súhlasí s tým, že „SBS Lama preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom Ľudovítom M. dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a.s. a nepovažuje to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?"Slovenskú poštu bude strážiť spoločnosť Lama SK. Počas 48 mesiacov môže pošta za stráženie zaplatiť viac ako 9,5 milióna eur bez DPH. Strana Smer-SD označila uzavretie rámcovej dohody medzi Slovenskou poštou a firmou Lama SK za štátnu korupciu.Ako uviedol predseda strany Robert Fico , predmetná firma je úzko prepojená na Ľudovíta M., ktorý je podozrivý z trestnej činnosti a zároveň figuruje vo viacerých známych kauzách ako kajúcnik.„Jednou z priorít tejto vlády, všetkých jej ministerstiev vrátane štátnych firiem, je prinášať transparentné verejné obstarávania otvorené čo najširšiemu spektru uchádzačov, ktoré sa budú jasne riadiť pravidlami stanovenými v zákone," čítal ďalej stanovisko Matovič.Podľa informácií premiéra Lama SK vo verejnej súťaži Slovenskej pošty splnila všetky zákonom stanovené podmienky a ponúkla najnižšiu cenu vo všetkých troch častiach súťaže.Cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie. Dodal, že Slovenská pošta ani iný obstarávateľ nie je oprávnený spochybňovať rozhodnutie súdov o zápise do registra partnerov verejného sektora.Heger pripomenul stanovisko spoločnosti Lama SK, ktorá sa ohradila voči spochybňovaniu kompetentnosti a odbornosti potrebnej na poskytovanie služieb pre štandardne a zákonne zazmluvnených odberateľov firmy zo strany predsedu Smeru-SD Fica.Vzniknutú situáciu bude Lama SK riešiť právnou cestou. „Verené obstarávania, pri ktorých sa vedelo, kto má vyhrať a kto prehrať, sú už minulosťou. Zdá sa, že niektorí poslanci nemôžu uveriť tomu, že nejaké obstarávanie môže byť transparentné a nemať vopred stanoveného víťaza," zdôraznil predseda vlády v stanovisku.