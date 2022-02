Heger označil útok Ruska na Ukrajinu za barbarský čin. Pred očami nám znova ožil ruský imperializmus, zhodnotil

Obete konfliktu

Nastolenie mieru je priorita

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko začalo vojnu na Ukrajine a zaútočilo na slabšieho, ktorého jediným previnením je, že chcel žiť mierumilovne podľa svojich predstáv ako ostatné zvrchované národy.Podľa premiéra Eduarda Hegera (OľaNO) je to zo strany Ruska neospravedlniteľný barbarský čin, hrubé porušenie medzinárodného práva. Premiér to napísal vo svojom profile na sociálnej sieti.„Znova nám pred očami ožil ruský imperializmus v jeho agresívnej, militantnej podobe. Vláda Slovenskej republiky so všetkou rozhodnosťou odsudzuje konanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. Všetky obete, ktoré táto vojna prinesie, budú jeho obeťami a bude za to niesť zodpovednosť pred tvárou svetovej verejnosti,“ vyhlásil Heger.Premiér avizoval, že vláda SR stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude a bude v súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únie pomáhať v sebaobrane Ukrajiny pred ruským agresorom a zasadzovať sa za zastavenie bojov.„Nastolenie mieru je absolútnou prioritou. Dnes však vieme, že je ho možné dosiahnuť len tým, že demokratické štáty budú mať voči diktatúram a despotom vojenskú prevahu a ich odvetné kroky za agresiu budú mať silný moment odstrašenia,“ povedal.