Heger plánuje zo Slovenska urobiť úspešnú krajinu, plán obnovy napreduje podľa plánu

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Plán obnovy ide podľa plánu. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO). S Európskou komisiou podľa jeho slov dokončovali posledné technické detaily. Konečný termín pre zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30. apríl.„Do dnešného dňa sa pracovalo s dokumentom, dnes sa uzatvoril a najbližšie sa dočistí textácia,“ povedal Heger. Následne by v pondelok 26. apríla mal byť dokument predmetom mimoriadneho rokovania hospodárskej a sociálnej rady a v stredu 28. apríla by ho mali predložiť na vládu, potom ho pošlú do Bruselu.„Dokument je prvá vec, omnoho väčšia výzva bude implementácia,“ skonštatoval Heger. Plán obnovy je podľa neho veľmi dôležitý, aby bolo možné zo Slovenska urobiť úspešnú krajinu. „Plán obnovy je cestovná mapa k úspechu,“ dodal Heger.Plán obnovy dal rezort financií do pripomienkového konania 8. marca 2021. Je rozdelený na 18 častí, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote asi 6 miliárd eur. K dokumentu prišlo takmer 2 500 pripomienok, z toho viac ako 1 300 bolo zásadných. Odborníci si však nemyslia, že všetky pripomienky budú aj reálne vyhodnotené. Nie je dostatok času na ich zapracovanie.