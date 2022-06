Heger pochválil svoju prácu na tom, aby sa Ukrajina priblížila k EÚ. Stálo ho to veľa stretnutí a telefonátov

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia vydala v piatok 17. júna odporúčanie pre Ukrajinu na vstup do Európskej únie (EÚ). Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) ide o dobré správy pre celú Európu, pričom zdôrazňuje, že diplomatické úsilie Slovenska sa vypláca. Bolo totiž na čele európskeho pelotónu, pretože sme si uvedomovali, že ukrajinský ľud potrebuje v ťažkých časoch svetlo na konci vojnového tunela. Informuje o tom Heger na sociálnej sieti„Pripravili sme náčrt krokov, ako by malo ukrajinské približovanie sa k EÚ vyzerať. Uskutočnil som veľa stretnutí a telefonátov s premiérmi a premiérkami i prezidentmi, aby som predstavil a vysvetlil našu víziu. Hovoril som o tom, že na členstve Ukrajiny v EÚ získame všetci. Viac bezpečnosti, ale aj viac ekonomických príležitostí, ktoré prinesú hospodársky rozvoj. A zvlášť to platí pre Slovensko, keďže susedíme s Ukrajinou," uviedol premiér.Ukrajina ako demokratický sused je pre slovenskú prítomnosť aj budúcnosť výhrou. „Môžem to teda zhrnúť, v Európskej únii sa nám darí rozptyľovať obavy a nahrádzať ich solidaritou," uzavrel Heger.