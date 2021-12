Heger pôjde na omšu, Kollár sa chystá na hory a Remišová bude s rodinou. Ako trávia Vianoce politici?

U Hegerovcov má každý svoju úlohu

24.12.2021 (Webnoviny.sk) - Politici, ktorých oslovila agentúra SITA, na Štedrý deň budú na Slovensku, do zahraničia sa nikto z nich nechystá. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) i premiér Eduard Heger (OĽaNO) budú doma s rodinou.Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že počas sviatkov zamieri aj do prírody.V rodine bývalého premiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) na Štedrý deň vždy prestrú o jedno miesto navyše, aby si podľa tradície človek, ktorý v núdzi zaklope na dvere, mal kde sadnúť.Predseda parlamentu Kollár povedal, že na prvý alebo druhý sviatok vianočný sa chystá na hory. Do zahraničia ísť nechce. „V zahraničí operuje nový variant koronavírusu omikron . Myslím si, že bude bezpečnejšie doma," nazdáva sa.Premiér Heger hovorí, že tento rok bol pre neho pracovne veľmi náročný, preto si sviatky užije s najbližšími. „Deti sa budú tešiť, že budeme všetci doma. Stromček zdobíme deň, dva pred Štedrým dňom, každý máme svoju úlohu. Ja mám napríklad na starosti svetlá, ozdoby pre zmenu dávajú na stromček deti. Pravidelne u nás býva na návšteve moja mama, ktorá je už v pokročilom veku. Na Štedrý deň chodievame popoludní na svätú omšu a po návrate rozbaľujeme darčeky,“ priblížil premiér s tým, že deti by nevydržali najprv jesť večeru a až potom rozbaľovať.Vicepremiérka Remišová povedala, že Vianoce strávi s rodinou na Slovensku a veľmi sa teší, pretože má na manžela a deti viac času.„Vlani som sviatky prežila kvôli covidu v izolácii. Bolo mi smutno, musela som byť zavretá sama v izbe a veľmi mi chýbalo vidieť radosť v očiach detí. Chýbali mi spoločné objatia – všetko to, čo robí z Vianoc taký krásny sviatok. Našťastie, nikto z rodiny neochorel," zaspomínala vicepremiérka.Počas vianočných sviatkov chce byť čo najviac s rodinou v prírode. „Vždy si vieme spraviť program. Chodíme na dlhé prechádzky, ak sa dá, tak aj na bežky. Pre vtáčiky každý rok vyrábame búdku. Pandémia nás naučila tešiť sa z úplných maličkostí a o tom by napokon Vianoce mali byť,“ dodala Remišová.Expremiér Pellegrini bude Vianoce tiež tráviť s rodinou. Ako povedal, vychutnáva si čas hlavne s rodičmi. Nepatrí k ľuďom, ktorí na Vianoce „vymýšľajú nejaké extravagantné veci", v tom je tradičný Slovák „Trávim ich vždy na Slovensku, ani si neviem predstaviť, že by som niekedy na Štedrý deň bol niekde inde ako doma na Slovensku a so svojimi blízkymi," poznamenal.Na Silvestra sa posledné roky nezúčastňuje organizovaných osláv a ani tento rok nemá vôbec žiadny plán. „Keďže sa nikde nič neorganizuje, bude to asi veľmi pokojný Silvester opäť strávený na Slovensku," podotkol. Nepatrí medzi ľudí, ktorí v novoročnom období opúšťajú Slovensko. „Mňa nikto pravdepodobne nestretne ani v Dubaji, ani v Thajsku a ani na iných vychytených destináciách, kde Slováci cez Nový rok veľmi radi cestujú," dodal Pellegrini.Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) takisto neplánuje ísť mimo rodnej Terchovej. „Mám veľkú rodinu. Štyri deti, dve nevesty, jedného zaťa, sedem vnúčat, takže sa s nami postretávajú. „Hoci teraz to nechceme počas pandémie siliť, aby sme sa naraz so všetkými nestretli, ale určite nás prídu navštíviť. Takže sviatky budeme tráviť doma v rodine a aj Silvestra. Ten je pekný v Terchovej," uzavrel Laurenčík.