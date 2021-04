Heger považuje neúčasť slovenských dilplomatov na rokovaniach Matoviča za neadekvátnu

Spochybnená dôvera

Duely nebudú

11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Neúčasť slovenských diplomatov na rokovaniach vicepremiéra Igora Matoviča v Budapešti nebola adekvátna. V nedeľňajšej relácii televízie Markíza Na telo to povedal predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ). Zástupcovia slovenskej ambasády by mali byť podľa neho na takýchto stretnutiach vždy prítomní. Považuje to za úplný štandard.Dostal však informáciu od Igora Matoviča (OĽaNO), že bola spochybnená dôvera a treba to preveriť. Doplnil, že Matovič berie misiu s ruskou vakcínou Sputnik V osobne, pretože ju rozbehol a chce ju doviesť do úspešného konca.„Ja takúto obavu nemám momentálne, ale dostal som informáciu od Igora Matoviča, a preto si ju preverím," reagoval na otázku, či má obavu, že Slovensko má nedôveryhodnú ambasádu v Maďarsku.V relácii tiež povedal, že ako predseda vlády zatiaľ nebude chodiť do televíznych duelov s predstaviteľmi opozície. Povedal, že si nechal poradiť od ľudí z oblasti komunikácie.Chcel by pokračovať v tradícii, ktorú vytvorili bývalí premiéri Robert Fico Smer-SD ) či Peter Pellegrini Hlas-SD ). Podotkol, že voliči ho už v dueloch videli.