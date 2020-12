Heger predstavil na kongrese ITAPA zameranie plánu obnovy Slovenska, vystúpi aj Sulík

Prínos pre krajinu aj spoločnosť

Investície do zdravotníctva a digitalizácia verejnej správy

Diskusia aj o 5G sieti

7.12.2020 (Webnoviny.sk) - Za prísnych hygienických opatrení v pondelok odštartoval trojdňový kongres ITAPA 2020. Na bratislavskom podujatí vystúpi do 9. decembra okolo 150 rečníkov vrátane viacerých ministrov slovenskej vlády.Minister hospodárstva Richard Sulík , šéf rezortu financií Eduard Heger , ministerka informatizácie Veronika Remišová či šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal budú okrem pripravovaných reforiem diskutovať s účastníkmi kongresu aj o spôsobe využitia európskych financií vo výške sedem miliárd eur, ktoré dostane Slovensko v rámci plánu obnovy.Sulík privítal zorganizovanie kongresu aj napriek tomu, že krajinu aj ľudí sužuje pandémia koronavírusu . Podujatie považuje za prínos pre krajinu aj spoločnosť.Minister financií podotkol, že od momentu, keď vstúpilo Slovensko do prvej vlny pandémie, sa mnohé firmy posunuli vpred v súvislosti s rozvojom technológií."Vláda má silnú ambíciu obnovy Slovenska, a to preto, lebo Slovensko dlho spalo. Posledné reformy boli začiatkom tisícročia. To, že Slovensko dlho spalo, ukazujú mnohé rebríčky, ktoré hovoria o prepade našej krajiny. Slovensko prestalo dobiehať vyspelé krajiny. Práve preto je dôležitý plán obnovy, ktorý mnohí považovali za príliš ambiciózny. Až neskôr sme sa dozvedeli, že budú k dispozícii financie z európskych zdrojov, ktoré môžeme využiť na plán obnovy," dodal Heger s tým, že celkovo 9 miliárd eur bude treba v priebehu pár rokov využiť efektívne.Medzi hlavnými prioritami vlády pri využívaní financií v rámci plánu obnovy je podľa ministra Hegera oblasť vzdelávania, ktorá súvisí aj s vedou a výskumom, ako aj zelená ekonomika, ktorá obsahuje štyri základné oblasti."Ide o obnoviteľné zdroje energií, o dekarbonizáciu priemyslu, o modernizáciu budov, či už verejných, alebo domácností, a napokon o modernizáciu železníc. Práve teraz je dôležité investovať do regionálnej železničnej dopravy, aby sme dostali ľudí z áut do ekologickejšej aj pohodlnejšej dopravy," zdôraznil minister.Za dôležité označil investovanie do zdravotníctva a digitalizácie verejnej správy. K prioritám patrí podľa neho aj reforma verejného obstarávania, súdnictva či policajného zboru.Na kongrese vystúpila prostredníctvom online prenosu aj Céline Gauer, vedúca Task Force z Európskej komisie, ktorá vlastne riadi tzv. “korona fond”. Na podujatí vystúpi aj exminister financií Ivan Mikloš, ktorého príspevok sa bude týkať otázky, či bude tých niekoľko miliárd eur, ktoré prídu na účet našej krajiny, pre Slovensko spásou alebo naopak.Kongres sa venuje aj problematike modernizácie a financovania digitalizácie a rozvoja informačných technológií. Na otázky odborníkov sa pokúsi odpovedať ministerka Veronika Remišová.Účastníkov privíta aj súčasná legenda digitalizácie, riaditeľ Jio Research Center Taavi Kotka, ktorý postavil eGovernment estónskej vlády na nohy a aktuálne radí slovenskej vláde.Kongres ponúkne priestor aj špecialistom zo sveta informatizovaného zdravotníctva, zástupcom nemocníc, IT odborníkom a predstaviteľom rezortu zdravotníctva. Tí budú spoločne diskutovať o plánoch vlády a ministerstva zdravotníctva. Nevyhnú sa ani otázke, čo vlastne čaká na dátové zdravotníctvo v budúcnosti.Súčasťou kongresu bude aj diskusia o 5G sieti, ktorá sa začína realizovať na Slovensku a o ktorej sa šíria mnohé hoaxy. Ako sa s týmito hoaxami vysporiada rezort dopravy, na to skúsi odpovedať jeho šéf Andrej Doležal.Do debaty o dezinformáciách sa zapoja 9. decembra aj minister obrany Jaroslav Naď, šéf diplomacie Ivan Korčok a policajný prezident Peter Kovařík.