Heger prezidentke ponúkal alternatívy úradníckej vlády, ona ich neprijala. Ministri podľa neho nemajú skúsenosti

Pellegrini úradníckej vláde dôveru nevyjadrí

Hegerovi sa krok Sulíka nepáči

13.5.2023 (SITA.sk) - Pri vzniku úradníckej vlády existujú veľké riziká, pretože podľa dosluhujúceho premiéra Eduarda Hegera ministri takejto vlády nemajú skúsenosti.„Prezidentke Zuzane Čaputovej som ponúkal iné, stabilnejšie varianty, ktoré však neprijala,“ povedal v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy. Ako Heger ( Demokrati ) dodal, Slovensko potrebuje vládu pokoja. Predseda vlády skonštatoval, že nechal na seba verbálne útočiť, aby koalícia, ktorá bola rozhádaná a nestabilná, nepochovala Plán obnovy Líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini uviedol, že trval na predčasných voľbách 24. júna.„Vláda sa rozhodla, že budú vládnuť až do 30. septembra. Preto som povedal, že bude lepšie zvoliť úradnícku vládu," vysvetľuje Pellegrini. Ako však dodal, strana Hlas-SD úradníckej vláde nevyjadrí dôveru v Národnej rade SR , „ale bude lepšia, lebo v nej nebudú politici, nebude zvýhodnená ani jedna politická strana, a hlavne sú to ľudia, ktorí majú doviesť krajinu k predčasným voľbám".Podľa lídra opozičnej strany žiadna politická strana nemá dôvod dávať na päť mesiacov dôveru úradníckej vláde. Ak by však úradnícka vláda vznikala na pozíciách predsedov parlamentných strán, ktoré sa dohodnú, že každá strana tam bude mať svojich dvoch ministrov, tak by mohla takáto vláda získať dôveru v parlamente, uviedol Pellegrini.Podľa Hegera sú pri úradníckej vláde dôležité mená, skutky ministrov a programové vyhlásenie vlády. Na základe toho sa strana Demokrati rozhodne, či tejto vláde dá svoju podporu. Heger kritizoval predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka , ktorý údajne povedal, že podporí úradnícku vládu, len ak prezidentka akceptuje jeho podmienky.„Toto ukázalo, že Sulík často mení hru. Chce si udržať vplyv v rezorte. Výsledkom je aj meno nového ministra hospodárstva Petra Dovhuna . Myslím si, že prezidentka konala pod tlakom Richarda Sulíka,“ skonštatoval Heger.Pellegrini tvrdí, že ak chcel Heger pre ľudí dobrú vládu, mal súhlasiť s čo najskoršími voľbami. „Mrzí ma, že ľudia, keď sa ich pýtali, čo sú tri najväčšie problémy krajiny, odpovedali, že inflácia a zdražovanie, nedostatočný prístup k zdravotníctvu a nenávisť v spoločnosti, čo je naozaj veľmi hrozivé,“ uviedol predseda Hlasu-SD.