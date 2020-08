Heger prisľúbil samosprávam finančné kompenzácie, nahradia výpadky príjmov z vládnych opatrení (video)

Dvojnásobný daňový bonus a doprava zdarma

Samosprávy chcú dotačnú formu pomoci

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) bude samosprávam poskytovať finančné kompenzácie. Tie majú samosprávam nahrádzať výpadky príjmov, ktoré im vzniknú v dôsledku plnenia sociálnych opatrení zavedených vládou.Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) to oznámil na štvrtkovom tlačovom brífingu s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Heger sa chce s predstaviteľmi samospráv v najbližších týždňoch dohodnúť na tom, akým mechanizmom budú finančné kompenzácie fungovať a aký balík peňazí im bude prerozdelený.„Dnes (20. augusta, pozn. redakcie) sme teda otvorili tému pripravovaných opatrení, ktoré by mali začať platiť od budúceho roka a dohodli sme sa, že budeme pokračovať na technickej úrovni, aby sme uchopili dve opatrenia z tohto súboru, ktoré budú mať dopad na samosprávy. Je to práve dvojnásobný daňový bonus na deti do 15 rokov a doprava zadarmo pre študentov, dôchodcov a vozíčkarov,“ povedal Heger.Šéf rezortu financií dodal, že v blízkej dobe k téme finančných kompenzácií zasadnú odborníci MF SR, ktorí na základe relevantných údajov pripravia návrh mechanizmu finančných kompenzácií pre samosprávy, aby mohol byť od nového roka funkčný.Predseda ZMOS-u Branislav Tréger, predseda SK8 Jozef Viskupič a tiež prezident ÚMS Richard Rybníček v tejto súvislosti ocenili prístup MF SR. Podľa predstaviteľov samospráv bude dôležité, aby kompenzácie mali dotačnú formu, nie formu bezúročných pôžičiek, akú štát ponúkol samosprávam v prípade kompenzácií za výpadky spôsobené koronakrízou.