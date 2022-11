Heger sa chce Sulíka pýtať na údajný vývoz súčiastok pre ruskú vojenskú techniku (video)

aktualizované 4. novembra 12:32



4.11.2022 (Webnoviny.sk) -Premiér Eduard Heger OĽaNO ) sa zaujíma o problematiku údajného vývozu súčiastok zo Slovenska, ktoré mohli skončiť v ruskej vojenskej technike.Ako povedal v piatok pre médiá, o vypracovanie analýz v danej veci požiadal rezort obrany aj rezort hospodárstva, ktorý je zodpovedný za vývozné licencie.Na záležitosť sa chce opýtať aj exministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý rezort viedol do augusta.„Naše stanovisko, čo sa týka podpory Ukrajiny, je nemenné. Je to náš priamy sused a dobrý priateľ a budeme ho naďalej podporovať," zdôraznil Heger.Ak by sa vývoz súčiastok do Ruska potvrdil, vláda podľa neho podnikne konkrétne kroky. „Urobíme všetky nápravné kroky, ktoré budú nevyhnutné, lebo sankcie určite porušovať nechceme. A verím, že ani neporušujeme," vyhlásil Heger.Podľa Denníka N môžu byť zo Slovenska vyvážané súčiastky do iných krajín, ktoré ich následne poskytnú Rusku, prípadne vyvážané priamo do Ruska, kde môžu skončiť ako súčasť vojenskej techniky. „Ide o ložiská, stroje na výrobu časti pneumatík a aj celé motory," uviedol denník.Doplnil, že colníci si pri potvrdení pre vývoz zrejme neoverili, či je možné tovar použiť aj na výrobu vojenskej techniky.