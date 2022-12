Heger sa dohodol so Sulíkom na podpore rozpočtu, Matovič už nebude ministrom (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poverený predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) sa dohodol so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) na podpore budúcoročného rozpočtu.Rozpočet tak podporia strany OĽaNO, Sme rodina aj Za ľudí , a spolu s nimi SaS. Heger o tom informoval na tlačovej besede spolu s predsedom SaS Richardom Sulíkom.Rozpočet by mal obsahovať výdavkové limity, ale aj zníženie DPH na gastro či zrušenie koncesionárskych poplatkov. Hlasovať by sa o ňom malo vo štvrtok 22. decembra, o jedenástej.Dohoda je podľa Sulíka aj na tom, že v prípade schválenia rozpočtu Igor Matovič (OĽaNO) odstúpi zo svojej funkcie povereného ministra financií. Post by mal pravdepodobne potom zastávať Heger.Sulík doplnil, že dohoda o rozpočte nijako nesúvisí s rokovaniami o hľadaní novej koaličnej „sedemdesiatšestky".