Heger sa zastal Matoviča, na vycestovanie do Ruska nepotreboval súhlas vlády (video)

O ceste bude informovať Matovič

Slovenko nemá adekvátneho zástupcu

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Podpora ukrajinskej celistvosti a suverenity je zo strany Slovenska stopercentná. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ). Reagoval tak na otázku, či je cesta ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy vhodná práve v čase, keď Ruská federácia mobilizuje svoje vojská na hraniciach s Ukrajinou.Heger doplnil, že o výsledkoch tejto cesty bude Matovič informovať sám. Ako predseda vlády dodal, expremiér ho o ceste do Ruska informoval a na vycestovanie nepotreboval súhlas vlády. Ján Budaj (OĽaNO) v tejto súvislosti uviedol, že cestu ministra financií vníma ako snahu chrániť zdravie a životy ľudí na Slovensku. Matovič chce podľa neho v Moskve získať dokumenty k vakcínam Sputnik V, ktoré Rusko dodalo Slovensku.Podľa Budaja Slovensko nemá adekvátneho zástupcu, ktorý by za krajinu mohol rokovať s ruskou stranou. Keďže pôvodné rokovania o dodávkach vakcíny absolvoval Matovič ešte v pozícií predsedu vlády, bol tak podľa neho najpovolanejšou osobou, ktorá mohla za krajinu vyjednávať dodanie chýbajúcej dokumentácie.Tlačový odbor ministerstva financií informoval, že Matovič sa vo štvrtok v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrievom. Rokovanie sa bude týkať vakcíny Sputnik V. Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko.