Heger sa zaujímal o opatrenia v Rakúsku, Schallenberg priznal ťažké rozhodnutie s lockdownom

Odsúdili zneužívanie migrantov

Pripravované spoločné projekty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) rokoval s rakúskym kancelárom Alexandrom Schallenbergom o epidemickej situácii a opatreniach v Rakúsku, aj o pripravovaných bilaterálnych projektoch.Informoval o tom v tlačovej správe tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR (ÚV SR). Rakúsky kancelár mal pôvodne pricestovať do Bratislavy osobne, no vzhľadom na lockdown v Rakúsku bolo rokovanie online. Lídri Slovenska a Rakúska sa však dohodli, že hneď ako to situácia umožní, stretnú sa spolu v Bratislave. Výsledkom videokonferencie bolo aj spoločné vyhlásenie.V ňom sa lídri zhodujú na potrebe rozpočtovej zodpovednosti a zasadzujú sa za posilnenie spolupráce v rámci Slavkovského formátu (S3), do ktorého patrí aj Česká republika. Odsúdili tiež zneužívanie migrantov ako nástroj nátlaku na Európsku úniu bieloruským režimom a vyjadrili podporu Poľsku, Litve a Lotyšsku v súvislosti s komplikovanou situáciou na hraniciach, ktorej sú vystavení.Tlačový a informačný odbor ÚV SR priblížil, že Heger sa zaujímal hlavne o epidemickú situáciu v Rakúsku a o prísne opatrenia, ktoré krajina zavádza v súvislosti s jej zhoršením. Schallenberg uviedol, že rozhodnutie zaviesť plošný lockdown sa prijímalo veľmi ťažko.Navyše od februára v Rakúsku plánujú zaviesť aj povinné očkovanie proti koronavírusu. Na stretnutí hovorili aj o pripravovanom otvorení tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. „Hoci nemáme na jadrovú energiu rovnaký názor, chceme byť pre Rakúsko korektným partnerom,“ vyhlásil Heger.Zdôraznil, že je pripravený rakúsku stranu proaktívne informovať o krokoch, ktoré Slovensko pri využívaní jadrovej energie robí. Počas stretnutia bola otvorená aj téma spolupráce v oblasti vodíkových technológií, v rámci ktorej na oboch stranách existuje niekoľko projektov.Témou stretnutia boli aj pripravované spoločné projekty. Jedným z nich je možnosť vzájomných zásahov sanitiek v pohraničných oblastiach, napríklad v prípade dopravných nehôd. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) preto dostal od vlády mandát na rokovania s rakúskou stranou. Ďalším projektom bude kniha o spoločných dejinách, ktorú rakúska strana navrhla už v roku 2018. Eduard Heger projekt označil za výborný nápad. „Môžeme tak objektívne spoznať naše dejiny a zároveň sa dozvedieť viac o svojom blízkom susedovi,“ povedal. Schallenberg podotkol, že podobnú knihu má už Rakúsko vypracovanú s Českou republikou.