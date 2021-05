Heger si pripomenul ukončenie 2. svetovej vojny, mier podľa neho nesmie zovšednieť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Je našou povinnosťou pripomínať si hrôzy, ktoré po sebe zanechala 2. svetová vojna. Povedal to predseda vlády SR Eduard Heger OĽaNO ), ktorý položil veniec pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom na Vojenskom pamätníku Slavín v Bratislava už dnes, pretože sa musí zúčastniť na európskom summite v Porte.Viaceré štáty si 8. mája pripomínajú výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Vyhlásenie Hegera poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR „Väčšina povojnovej generácie žije v bezpečnom a pokojnom svete. Ten síce nie je ideálny, ale nie sme svedkami celosvetového konfliktu, počas ktorého denne zomierajú státisíce ľudí. Stále sú však krajiny, ktorých obyvatelia trpia ozbrojenými konfliktami. Vážme si preto mier, ktorý máme a buďme solidárni tam, kde je to treba. Lebo mier nám nesmie zovšednieť,“ povedal Heger.Premiér zdôraznil, že 2. svetová vojna sa už navždy zapísala do kolektívnej pamäti ľudstva a je potrebné usilovať sa, aby sa nič podobné už neopakovalo. „Myslime na všetky obete, ktoré so sebou priniesla. Myslime na tú spúšť a utrpenie, ktorú po sebe zanechala. Trvalo mnoho rokov, kým sa štáty a národy spamätali z jej následkov,“ uzavrel.