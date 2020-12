Heger: Slovensko dlho spalo a za vyspelými štátmi zaostávame, plán obnovy treba urýchliť (video)

Silné dedičstvo priemyslu

Kríza prehĺbila štrukturálne problémy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko by sa malo zamerať na obnovu, pretože zaostávame za vyspelými štátmi. Uviedol to v utorok v úvodnom slove v rámci verejnej diskusie k plánu obnovy minister financií Eduard Heger . A ako doplnil vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko , plán obnovy je pre Slovensko príležitosťou na obnovenie ekonomiky, na naštartovanie zeleného a digitálneho hospodárstva."Slovensko dlho spalo, reformy sme dlhé roky nevideli, čo sa odrazilo na výsledkoch," skonštatoval Heger. Slovensko sa podľa neho prepadávalo v rôznych rebríčkoch a ako jediná krajina z postkomunistického bloku prestala dobiehať vyspelé krajiny EÚ.Toto chce súčasná vláda zvrátiť prostredníctvom plánu obnovy. Obsahuje podľa Hegera dve časti. Jednou sú investície, pretože samotný plán je investičným plánom a hovorí o sumách do konkrétnych oblastí. No ak chceme Slovensko posunúť vpred, sú podľa ministra financií potrebné reformy, ktoré zmenia podstatu fungovania štátu."Chceme mať inovatívnu ekonomiku, moderný štát a zdravý štát," povedal Heger. Práve inovatívna ekonomika bude podľa neho ťažiť zo základov, ktoré tu máme. Ide o silné dedičstvo priemyslu. Avšak, ak chceme posunúť Slovensko dopredu, tak práve inovatívna ekonomika je podľa Hegera kľúčová.Moderný štát znamená aj to, aby aj verejná správa fungovala veľmi efektívne. "Sme v 21. storočí a kvalita služieb musí byť podstatne vyššia," myslí si Heger. Zdravý štát hovorí zase o kvalite života. Slovensko by sa malo zaradiť medzi úspešné krajiny aj kvalitou svojho života, aby Slováci nemuseli odchádzať za lepším životom do zahraničia.Ako dodal Miko, Slovensko je malé a otvorené hospodárstvo zasiahnuté pandémiou a odhad prepadu ekonomiky na tento rok je okolo 7,5 percenta HDP. Kríza podľa neho prehĺbila štrukturálne problémy."Nie je to len zaostávanie za západnými krajinami, ale aj niektorými susednými krajinami," povedal Miko. Slovensko bude môcť v rámci plánu obnovy čerpať sumu 5,8 miliardy eur. Musí však podľa Mika zrýchliť prácu na príprave plánu. Úspech zároveň závisí od širokej podpory, musí ísť o spoločné úsilie.