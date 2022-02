Heger: Štát a samospráva sú ako pľúca, potrebujú dýchať spolu a spolupracovať

Implementácia Plánu obnovy

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Samosprávy sú dôležitým partnerom pri realizácii plánu obnovy v zdravotnej a sociálnej oblasti. V tlačovej správe o tom informoval Úrad vlády SR na margo utorkového stretnutia predstaviteľov vlády so zástupcami samospráv.V utorok (15. februára) sa na Úrade vlády SR stretli predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO), minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, ako aj zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska. Témou diskusie bola implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.„Štát a samospráva sú ako pľúca, potrebujú dýchať spolu a spolupracovať. Samospráva je organickou súčasťou krajiny a všetci spolu sme v službe občanom. Preto ma veľmi teší, že pokračujeme v intenzívnom dialógu a nachádzame riešenia, ako vďaka plánu obnovy zlepšiť zdravotnú starostlivosť a kvalitu sociálnych služieb na Slovensku,“ povedal predseda vlády.Zdravotníctvo je jednou z kľúčových priorít plánu obnovy, na ktorú je vyčlenených celkovo 1,53-miliardy eur. „Z toho skoro miliarda smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. Ďalšie investície sú naplánované na podporu zriadenia nových ambulancií pre všeobecných lekárov pre dospelých a deti, ktorých je už dnes nedostatok," konštatuje Úrad vlády SR.Plán obnovy počíta s podporou dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, kde budú investície smerovať do výstavby a rekonštrukcie zariadení pre seniorov, nízkokapacitných sociálno–zdravotných zariadení, domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení aj denných stacionárov.Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem v piatich prioritných oblastiach rôznej náročnosti aj komplexnosti. Spoločným cieľom všetkých reforiem je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti.Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301-miliónov eur); vzdelávanie (892-miliónov eur); veda, výskum a inovácie (739-miliónov eur); zdravie (1 533-miliónov eur); efektívna verejná správa (1 110-miliónov eur) a digitalizácia (615-miliónov eur). Je rozdelený na 18 častí, takzvaných komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6-miliárd eur.