Heger vyzýva opozíciu k zastaveniu boja proti vláde a nasmerovať útok proti pandémii

Opozícia by podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) mala prestať robiť z pandémie ochorenia COVID-19 politiku. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko (RTVS). Zároveň opozičných politikov vyzval, aby prestali viesť boj proti vláde a viedli ju proti pandémii a za záchranu životov. Obeťami pandémie sú totiž podľa Hegera primárne voliči súčasnej opozície.

20.11.2021 (Webnoviny.sk) -„Je to úplne cynické. Oni burcujú už mesiace ľudí proti dodržiavaniu základných opatrení ," skonštatoval premiér. Situácia na Slovensku je v tejto súvislosti podľa neho anomáliou. „Si zoberte okolité krajiny, všetci pochopili, že zápas sa vedie s pandémiou, nie s vládou," uviedol Heger.Podľa premiéra je tiež absurdné, že opoziční lídri sa nedali zaočkovať a napriek tomu tvrdia, že to odporúčajú. „Kto sa nechá ponúknuť niečím, keď si to samotný hostiteľ nedá do úst?" dodal predseda vlády.