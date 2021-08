Hegera mrzí vývoj slovensko-maďarských vzťahov, vyjadrenia o ospravedlnení sa za historické krivdy vnášajú napätie

Naplánovaný má regionálny výjazd

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) mrzí vývoj v slovensko-maďarských vzťahoch v uplynulých dňoch, ktorý vyvolala návšteva a vyjadrenia predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra v Šamoríne.Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení premiéra, predmetné vyjadrenia o potrebe ospravedlnenia za historické krivdy do spoločnosti vnášajú napätie a narúšajú spoločný záujem o dobré a priateľské susedské vzťahy.„Záujem o dobré a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom som osobne ako predseda vlády niekoľkokrát zdôraznil a deklaroval na stretnutiach s maďarským predsedom vlády a predsedom parlamentu počas mojej oficiálnej návštevy v Budapešti 29. júna," povedal Heger s tým, že bol uistený o rovnakom záujme na maďarskej strane.Premiér zároveň pripomenul, že Slovensko a Maďarsko podpísali v 90. rokoch významnú zmluvu o priateľskej spolupráci, ktorá má pozdvihnúť vzťahy medzi oboma štátmi a národmi na novú úroveň a súčasná vláda v ich budovaní pokračuje. Na otváranie spoločných tém je preto podľa neho potrebné využívať spoločné rokovania.„Budúci týždeň mám plánovaný ďalší regionálny výjazd, tentokrát na južné Slovensko, kde budem so zástupcami regiónov aj občanmi hovoriť aj o tom, ako im naša vláda môže pomôcť zlepšiť ich budúcnosť a život na Slovensku," dodal Heger. Ivan Korčok (nom. SaS) tento týždeň kritizoval účasť predsedu maďarského parlamentu Lászloa Kövera na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne v pondelok 2. augusta.Ten povedal, že Maďari očakávajú ospravedlnenie za historické krivdy. Korčok v tejto súvislosti zdôraznil, že je rozčarovaný z toho, ako je z Budapešti stále počuť na adresu Slovenska odkazy a poučenia týkajúce sa spoločnej histórie.„Rozhodne však odmietam to, že druhý najvyšší predstaviteľ Maďarska má potrebu prísť prezentovať svoje videnie histórie priamo na Slovensko," povedal. V súvislosti s neohlásenou návštevou Kövera na Slovensku zaslalo ministerstvo zahraničia maďarskej strane diplomatickú nótu.