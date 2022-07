Hegerova vláda má pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe dobré správy, na ich zvýšenie platov dá takmer miliardu eur

aktualizované 13. júla 16:12



13.7.2022 (Webnoviny.sk) -Zamestnanci pracujúci v štátnej a verejnej službe dostanúNa stredajšej tlačovej besede o tom informoval predseda vlády Eduard Heger . Ich platy sa v budúcom roku zvýšia dvakrát, od 1. januára a od 1. septembra.Od začiatku januára budúceho roka pôjde o zvýšenie o 7 percent a od začiatku septembra o 10 percent. Zvýšenie platov bude podľa premiéra stáť takmer miliardu eur.Pedagogickým zamestnancom sa platy v budúcom roku zvýšia výraznejšie, ako aj ostatným zamestnancom pracujúcim v štátnej a verejnej sfére.Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa učiteľom od začiatku budúceho roka zvýšia platy o 10 percent a od septembra budúceho roka o 12 percent.„Nekradneme a o štvrtinu sa nám podarilo znížiť podvody pri dani z pridanej hodnoty a veľmi zodpovedne hospodárime," povedal šéf rezortu financií.Ku koncu júna tohto roka bol podľa neho deficit verejných financií voči rozpočtovým príjmom nižší ako v roku 2019. Kolektívne zmluvy vláda s odborármi podľa Matoviča podpíše s platnosťou od 1. januára 2023 do 31. augusta 2024, teda na 20 mesiacov.Predsedníčka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová poukázala na to, že v tomto roku dostali zamestnanci v štátnej a verejnej sfére mimoriadnu 350-eurovú odmenu a platy sa im od júla tohto roka zvýšili o 3 percentá.„Prvýkrát v histórii kolektívneho vyjednávania sme otvorili rokovania o kolektívnych zmluvách počas roka," povedala.Upozornila na to, že vláda pôvodne navrhovala na jeseň tohto roka vyplatiť zamestnancom v štátnej a verejnej sfére jednorazovú odmenu v sume 200 eur.„Dostali sme sa ku kompromisnému riešeniu na vyplatenie jednorazovej odmeny 500 eur," povedala. Odborárom sa podľa nej podarilo presadiť, aby vyplatenie tejto odmeny nebolo limitované rôznymi podmienkami. Odmenu v sume 500 eur tak dostanú všetci zamestnanci bez ohľadu na dĺžku pracovného pomeru.Šéf školských odborov Pavel Ondek informoval o tom, že školský odborový zväz zruší štrajkovú pohotovosť, ak sa podpíše kolektívna zmluva so štátom.„Súhlasili sme s príspevkom 500 eur pre každého zamestnanca v školstve," povedal. Nepedagogickým zamestnancom sa podľa neho zvýšia v budúcom roku platy od januára o 7 percent a od septembra budúceho roka o 10 percent a pedagogickým zamestnancom od januára budúceho roka o 10 percent a od septembra budúceho roka o 12 percent.Platy začínajúcich učiteľov by sa podľa neho mali zvýšiť o 250 eur, kuchárok o 130 eur a pedagogických zamestnancov v priemere o 300 eur. Upozornil však na to, že na Slovensku je vysoká miera inflácie. „Keď inflácia bude stúpať, tak toto navýšenie ledva pokryje infláciu," dodal.