Hegerovi Demokrati nechcú rozhadzovať 500 eur sem a 500 eur tam, štátna kasa vraj nie je pokladnička (video)

aktualizované 2. mája, 11:13



Poslanecký klub Demokratov

Rokovanie o novelách zákonov

2.5.2023 (SITA.sk) -Poslanci strany Demokrati nepodporia tie novely zákonov, ktoré nedostanú "zelenú" od Ministerstva financií SR . Ak by na najbližšej májovej schôdzi prešli všetky poslanecké návrhy, Slovensko sa zadlží o viac ako dve miliardy eur. Na tlačovej besede to uviedol nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Demokrati). „Ukazuje to, v akej sme situácii a ako brutálne niektoré politické strany berú predvolebnú kampaň. Či už ide o 500 eur sem a 500 eur tam, alebo bonus pre dôchodcov či obed zadarmo. Štátna kasa nie je pokladnička, z ktorej sa dá len tak vyťahovať," tvrdí Šeliga.Poslanec zároveň informoval, že od utorku bude v parlamente neformálne pôsobiť poslanecký klub Demokratov, ide o 13 poslancov, ktorí sa budú navzájom koordinovať. Ide o poslancov strany Demokrati či poslancov, ktorí pôsobia v subjekte Zmena zdola. Prioritou pre Slovensko je podľa Šeligu plán obnovy. „Najvýznamnejší zákon, ktorý súvisí s plánom obnovy a ďalšími platbami, je školský zákon. Prebiehajú rokovania medzi stranami bývalej koalície a stranou Sloboda a Solidarita. Myslím, že všetci si uvedomujeme, ako veľmi je to dôležité," povedal.Šeliga ďalej informoval, že na poslaneckom grémiu k 90. riadnej parlamentnej schôdzi sa dohodli na skrátení obednej prestávky, aby sa stihlo prerokovať viacero predložených noviel zákonov. V piatky by sa rokovanie malo predĺžiť aj po 14:00 hod. O zmenách bude bližšie informovať predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Poslanci strany Demokrati zároveň nepodporia otvorenie mimoriadnej 89. parlamentnej schôdze, ktorú iniciovala strana Smer - sociálna demokracia, pretože to považujú za predvolebnú kampaň.„Nemáme žiaden problém s tým, ak predseda Smeru-SD Robert Fico bude chcieť presunúť body na riadnu májovú schôdzu. Ak sa však pozriete na obsah predložených zákonov na programe mimoriadnej schôdze, tie neriešia nič," myslí si Šeliga.