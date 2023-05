Hegerovi Demokrati predstavili nové posily, spájajú sa s platformou Dobrý deň, Slovensko (foto)

Špičkový tím odborníkov

1.5.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati sa spojila s platformou Dobrý deň, Slovensko. Oznámil to v pondelok na tlačovej besede dočasne poverený premiér a predseda strany Demokrati Eduard Heger . Stranu Dobrý deň, Slovensko zastupovali na nej predseda Ján Šubák a členovia vedenia Jozef Sýkora, Martin Javorček a Karol Achimský.Spojenie ohlásil Eduard Heger v pondelok, na 19. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie . Keď demokrati spolupracujú, tak to podľa šéfa strany Demokrati Slovensku iba prospieva.„Novým členom našej strany, ktorých sme dnes predstavili, záleží na pozitívnej budúcnosti Slovenska, a preto som ich pozval medzi nás, aby sme spolu napĺňali túto ich, ale aj našu, víziu," skonštatoval Heger, ktorý chce spolu s novými členmi budovať nové a moderné Slovensko.Noví členovia poskytli strane Demokrati ich reklamné plochy, ktoré chce strana využiť a dať na ne nový reklamný vizuál.Ján Šubák sa už raz usiloval dostať do parlamentu, a to na kandidátke strany Skok vedenej Jurajom Miškovom , lenže pred siedmimi rokmi neuspeli, a tak ich hlasy prepadli. Tentokrát sa chcel do politiky dostať so svojou vlastnou stranou.Šubák je podnikateľ, investor a filantrop, ktorý podporuje startupy. „Mnohí politici dnes, keď na Slovensku prežívame viaceré krízy a ľudia žijú v strachu a obavách, majú odvahu naďalej polarizovať a rozdeľovať Slovensko," uviedol v úvode svojho príhovoru Šubák, ktorý sa podľa vlastných slov približne pred rokom rozhodol zmeniť Slovensko k lepšiemu.„Som strašne rád, že sa mi podarilo dať dohromady špičkový tím odborníkov z rozličných oblastí. Sú medzi nimi podnikatelia, zamestnávatelia, ale aj zástupcovia akademickej oblasti prakticky zo všetkých regiónov Slovenska," prezradil Šubák, podľa ktorého sú to všetko ľudia, ktorí tvoria jadro jeho platformy.Jozefa Sýkoru predstavil ako odborníka z oblasti športu a rozvoja talentov, dlhoročného podnikateľa a manažéra, ale aj viceprezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií a člena prezídia Republikovej únie zamestnávateľov Martin Javorček je dlhoročný advokát a kandidát Univerzity Komenského na sudcu Ústavného súdu . Karol Achimský je dlhoročný dekan Žilinskej univerzity a špičkový odborník na oblasť dopravy.„V deň, keď Igor Matovič nebol schopný dôstojne podať ani len demisiu, som bol spolu s kolegami podať oznámenie o začatí zberu podpisov na založenie novej politickej strany, ktorej cieľom je prilákanie slušných, kompetentných a tolerantných ľudí do politiky,“ dodal Šubák na margo zakladania jeho strany.Šubák a jeho kolegovia chcú spolu s Demokratmi vybudovať zo Slovenska krajinu s najpríťažlivejším podnikateľským prostredím, krajinu, ktorá dokáže prepájať akademickú pôdu s biznisom.