Hegerovu vládu čaká prvé rokovanie, ministri prerokujú aj body z predchádzajúceho obdobia

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vládny kabinet Eduarda Hegera OĽaNO ) bude v stredu 7. apríla rokovať aj o bodoch, ktoré minulý týždeň vypustila vláda v demisii. Ide napríklad o správu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity či správu o výsledkoch videokonferencie členov Európskej rady a Eurosamitu.Do programu však pribudli aj nové body, napríklad Cestovná mapa výskumných infraštruktúr z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR . Tá má za cieľ poukázať na význam a potenciál existujúcich výskumných infraštruktúr.Vyplýva to z návrhu programu rokovania vlády SR zverejnenom na stránke Úradu vlády SR. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) na svojom poslednom zasadnutí v stredu 31. marca riešila najmä núdzový stav.Vláda bude tiež na svojom rokovaní rozhodovať aj o zmene zásad vydávania Vestníka vlády SR. Ten sa od roku 2014 vydáva na webovom sídle Ministerstva vnútra SR iba v elektronickej podobe. Okresné úrady však majú povinnosť zasielať obciam vo svojom územnom obvode bez zriadeného webového sídla čiastky vestníka vlády v listinnej podobe. To sa však plánuje vypustiť s odôvodnením, že každá obec už má mať prístup na internet.Ministri sa na stretnutí budú zaoberať aj viacerými správami o činnostiach za rok 2020, napríklad z Úradu pre verejné obstarávanie či od hlavného kontrolóra športu. Dozvedieť by sa mali aj o plnení Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu v rokoch 2014 - 2020.Oboznámia sa aj o stave úloh, ktoré vyplývajú z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 za obdobie druhý polrok.