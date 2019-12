HEINEKEN je oficiálnym partnerom majstrovstiev Európy vo futbale 2020

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2019 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť HEINEKEN uzavretím spolupráce s EURO 2020 nadväzuje na doterajšie futbalové aktivity, keďže už viac ako 20 rokov je partnerom UEFA Champions League. Oficiálne partnerstvo s majstrovstvami Európy, ktoré sa uskutočnia od 12. júna do 12. júla 2020 netradične v dvanástich mestách, posilňuje celosvetový rozmer silnej pivnej značky."Chceme naďalej budovať a prehlbovať vzťahy s futbalovými fanúšikmi, a to aj počas budúcoročných majstrovstiev Európy. Vážime si, že sme súčasťou popredných klubových a medzinárodných turnajov, čo nám umožňuje vytvárať ešte pútavejšie zážitky pre priaznivcov tohto športu po celom svete," povedal Hans Erik Tuijt, riaditeľ pre globálne partnerstvá spoločnosti HEINEKEN.HEINEKEN sa počas šampionátu postará o výnimočné zážitky, či už počas vysielania priamych prenosov vo fanúšikovských zónach alebo participáciou na vyhlasovaní najlepších hráčov jednotlivých stretnutí. Do aktivít bude zapojený aj oficiálny ambasádor futbalových aktivít spoločnosti, bývalý francúzsky reprezentant a držiteľ európskeho titulu, Thierry Henry.Spojením s EURO 2020 rozšíril HEINEKEN zoznam svojich aktivít s významnými svetovými, či už športovými alebo spoločenskými platformami. Patria medzi ne UEFA Champions League, svetový šampionát v rugby, prestížna séria motoristickej Formuly 1 či kooperácia na filmovej produkcii James Bond.Inzercia