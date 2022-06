HEINEKEN Slovensko podporuje HORECA segment prostredníctvom HORECA Academy: školí prevádzky v čapovaní aj navrhuje dizajnové interiéry

Dizajn koncepty inšpirované pivnými značkami

Od návrhu až po realizáciu

HEINEKEN Slovensko v rámci svojej stratégie rozvoja HORECA segmentu ponúka partnerom rozmanité aktivity s cieľom podporiť ich podnikanie, zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, zatraktívniť priestory a zlepšiť tak zážitok z konzumácie piva. Prostredníctvom portálu HORECA Academy spoločnosť ponúka napríklad tréningy čapovania piva, poradenstvo k poskytovanému servisu, program na zostavenie atraktívneho menu či dizajnové riešenie priestoru podnikov, ktoré pozitívne prispievajú k atmosfére a celkovému zážitku konkrétneho podniku.HEINEKEN Slovensko spolupracuje s architektmi a dizajnérmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z gastro segmentu. Svojim partnerom poskytuje možnosť inšpirovať sa pri otváraní prevádzky dizajn konceptom konkrétnej značky. Najnovšie tak vznikol dizajnový pub s rukopisom značky Zlatý Bažant ´73. Mestečko Pub v Nivy centrum v Bratislave je stelesnením atmosféry pivovarníckeho mestečka, v ktorom si návštevníci môžu vychutnať šesť týždňov varený ležiak Zlatý Bažant ´73 vyrobený z vlastného hurbanovského sladu a podľa originálneho varného listu z roku 1973, ako aj ďalšie produkty z portfólia značky Zlatý Bažant.Interiér je odrazom nového pozicioningu značky Zlatý Bažant ´73. "Sedem trojka" sa v novom komunikačnom koncepte prirovnáva k cieľavedomým mileniálom, ktorí neváhajú na ceste za svojím snom investovať množstvo času a energie do perfektného výsledku. Rovnako ako Zlatý Bažant '73, tak aj ľudia v pivovare veria, že: ak by to bolo ľahké, nestálo by to za to."Mestečko je nadčasový koncept, ktorý má skvelú asociáciu, že každý sa rád vráti do svojho mestečka. Tento koncept poskytuje voľnosť, lebo každé mestečko je trochu iné - prispôsobiteľnosť je súčasťou DNA. Veľkou výzvou bolo vytvoriť atmosféru niečoho, čo má históriu v priestore novostavby a pritom nepôsobiť komicky, alebo ako kulisa. Vsadili sme na poctivé materiály, najmä tie, ktorých sa dotýka zákazník, preto sú všetky stolové dosky drevené. Tento projekt sa pripravoval počas dlhého obdobia, no výsledkom je naozaj neopakovateľné dielo, ktoré je skutočne najlepšie, aké mohlo byť," povedal o novej prevádzke architekt Marek Bohunický.Vznik prevádzky na základe dizajn konceptu konkrétnej značky je dlhý proces. Architekti prichádzajú s návrhmi, ktoré zohľadňujú samotnú podstatu značky, funkčnosť, originalitu a, samozrejme, aj realizovateľnosť. "Príprava dizajnových prevádzok prebieha aj niekoľko mesiacov. Pre architektov a dizajnérov je kľúčové, aby správne navnímali značku, ktorou sa inšpirovali, a zároveň, aby riešenie, ktoré ponúkajú, bolo realizovateľné. Samozrejme, je dôležité, aby sa čo najviac stretli predstavy danej značky s predstavami majiteliek a majiteľov prevádzok, ktorí buď uvažujú o zmene konceptu alebo otvorení úplne novej prevádzky," vysvetľuje Rudolf Slabej, HORECA Channel Manager zo spoločnosti HEINEKEN Slovensko.V prípade, že ktorákoľvek – súčasná alebo budúca – partnerská prevádzka má záujem o nový dizajn koncept, HEINEKEN Slovensko jej pomáha s celým procesom od návrhu až po realizáciu. Aj takýmto spôsobom podporuje rozvoj HORECA segmentu a partnerské prevádzky pretvára na miesta, kde sa zákazníci radi vracajú a zároveň sú súčasťou príbehu značky. "Našim cieľom je, aby sme rozvíjali HORECA segment, pomáhali budovať podniky, po akých ich majitelia a návštevníci túžia a zároveň im uľahčili štart s novým dizajn konceptom. Našou úlohou je pripraviť vizuálnu stránku a byť spoľahlivým obchodným partnerom, ostatné už majú v rukách samotní majitelia prevádzok ," uzavrel R. Slabej.Viac informácii o HORECA Academy nájdete na www.horecaacademy.heineken.sk