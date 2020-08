HEINEKEN Slovensko prostredníctvom enviromentálnej iniciatívy „čapuje lepší svet“

Usiluje o zníženie uhlíkovej stopy a plastov

Nakupuje hlavne od lokálnych farmárov

Venuje sa téme zodpovedného pitia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2020 (Webnoviny.sk) -HEINEKEN Slovensko sa spolu so svojím hurbanovským pivovarom a sladovňou dlhodobo zameriava na výrobu piva a sladu s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Mimoriadny ohľad pritom berie na znižovanie emisií CO2, ako aj na ochranu a spotrebu vody či podporu lokálnych farmárov. "Pivovar a sladovňa v Hurbanove rozvíjajú tradíciu varenia piva a výroby sladu už viac ako 50 rokov. Našim cieľom je v tejto tradícii pokračovať a zachovať tak pivovarnícke dedičstvo pre ďalšie generácie. Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie stanoveného cieľa je pokračovať v obchodných aktivitách zodpovedne vo vzťahu k ľuďom a s úctou k planéte. Trvalá udržateľnosť preto stojí v centre všetkého, čo robíme. Ako spoločnosť sme sa zaviazali prispieť k napĺňaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Postupné a úspešné napĺňanie cieľov je možné vďaka nadšeniu a participácii nielen našich zamestnancov, ale aj prostredníctvom našich partnerov a dodávateľov, spolupracovníkov, mimovládnych organizácií, i miestnych komunít a samospráv", uviedla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti HEINEKEN Slovensko.Cieľom spoločnosti je tak, okrem iného, zníženie spotreby vody v pivovare na úroveň 3.7 hl vody na jeden hl vyrobeného piva. Dopomôcť k tomu má i nová linka na plnenie plechoviek, inštalovaná začiatkom tohto roka. Významným spôsobom prispieva k znižovaniu celkovej spotreby vody. Samostatná pozornosť je v hurbanovskom pivovare venovaná aj odpadovej vode. Tá smeruje priamo do čistiarne odpadových vôd pivovaru, kde prechádza hneď niekoľkými stupňami čistenia, v rámci ktorých sú z nej odstránené organické látky a chemické znečistenie. Vyčistená odpadová voda je vrátená do vodného kolobehu bez toho, aby narušila prirodzenú rovnováhu životného prostredia.Hurbanovský pivovar znížil v roku 2019 CO₂ z obalových materiálov o 3.007.906,58 kg CO₂. Prispieva k tomu i rad ďalších opatrení, ako napríklad nakupovanie 100 % "zelených chladničiek", ktoré spĺňajú najprísnejšie environmentálne štandardy, 99,5% recyklácia vyprodukovaného odpadu v pivovare alebo ukončenie výroby Zlatý Bažant radler v PET fľašiach, čím pivovar v Hurbanove ušetril 28 ton plastu za rok.V roku 2019 nakúpil pivovar v Hurbanove až 66 % sladovníckeho jačmeňa práve od lokálnych farmárov. Celkovo, od roku 2015 priniesol štyri nové druhy sladovníckeho jačmeňa, ktoré vyšľachtil v spolupráci s tunajšími farmármi. Zároveň, 99 % dodávateľov s ktorými pivovar v Hurbanove spolupracuje, podpísalo jeho Dodávateľský kódex. Zaviazali sa tým k dodržiavaniu vysokých štandardov v oblasti obchodného správania, dodržiavania ľudských práv a k úcte k životnému prostrediu.Spoločnosť HEINEKEN Slovensko sa dlhodobo venuje téme zodpovednej konzumácie alkoholu v rámci programu Rozumne. V roku 2019 investovala značka Heineken® 10 % z mediálneho rozpočtu na podporu kampaní o zodpovednej konzumácií alkoholu. V portfóliu spoločnosti rovnako tak nechýba široká ponuka pív a radlerov so zníženým alebo nulovým obsahom alkoholu (aktuálne je ich 13).Rovnako tak stojí za radom aktivít pre rozvoj komunít. Jednou z nich je napríklad grantový program TU SME DOMA, v rámci ktorého podporuje verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova, kde sídli jeho pivovar a sladovňa, najväčšia v strednej Európe.Informačný servis