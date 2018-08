Heineken uzavrel miliardovú dohodu v Číne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 3. augusta (TASR) - Holandská pivovarnícka spoločnosť Heineken oznámila v piatok dohodu o získaní podielu v najväčšom čínskom pivovare, ktorá jej umožní zlepšiť prístup na tento obrovský trh.Dohoda so spoločnosťou China Resources Beer Holdings, ktorú má pod kontrolou vláda, poskytne holandskému pivovaru prístup k rozľahlej distribučnej sieti na konkurenčnom trhu, kde mal doteraz len minimálny podiel.Podľa dohody Heineken získa 20,67-% podiel v China Resources Beer Holdings, ktorý v súčasnosti vlastní spoločnosť China Resources Enterprise (CRE), za 3,1 miliardy USD (2,67 miliardy eur). A zároveň predá tomuto pivovaru svoj podnik v Číne za približne 305 miliónov dolárov. Čínska spoločnosť bude mať licenciu na značku Heineken na domácom trhu a získa 0,9-% podiel v európskom pivovarníckom gigante za približne 538 miliónov USD.Veľkí pivovarníci majú problémy dosiahnuť zvýšenie zisku v Číne, čo je trh s veľký objemom predaja, ale aj silnou konkurenciou. Heineken v piatok uviedol, že jeho zisky z Číne súSpotreba piva na obyvateľa v tejto ázijskej krajine v rokoch 2013 až 2017 klesla o 13 % podľa prieskumnej spoločnosti IWSR, keďže čínski konzumenti začali uprednostňovať tzv. remeselné pivá, víno a baijiu, miestny alkohol.Šéfovia nadnárodných koncernov hovoria, že konzumenti v najľudnatejšej krajine sveta si vyberajú cenovo výhodné pivá z lokálnych pivovarov.Čínskej spoločnosti CRE pritom chýba prémiová značka, ktorá by jej priniesla rast. Holandský koncern zase na rozdiel od CRE nemá dostatočne širokú distribučnú sieť v Číne.Hlavnou značkou China Resources je cenovo dostupné pivo s názvom Snow, najväčšia značka piva na svete podľa objemu predaja. Produkty CRE sú približne 50 až 100 % lacnejšie ako Heineken v Číne.CRE s 26-% podielom má dominantné postavenie na čínskom trhu. Dodáva pivo do zhruba piatich miliónov reštaurácií a iných predajní v krajine.