Hejková rozšírila svoju medailovú zbierku: Znie to veľmi dobre

Slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková rozšírila svoju zbierku cenných kovov z Európskej ligy (Euroligy), pri 16. účasti vo Final Four jej na krk zavesili už deviatu medailu, v tomto prípade bronzovú. Po piatich rokoch čakania tak dokázala so ZVVZ USK Praha dosiahnuť medailové umiestnenie a zlomiť "prekliatie" štvrtých miest z predchádzajúcich dvoch ročníkov súťaže.





Obrovská radosť v pražskom tíme zavládla v nedeľu podvečer, keď v súboji o tretie miesto dokázal zdolať tureckú Cukurova Basketbol Mersin hladko a bez väčších problémov 95:67. "Samozrejme, emócií bolo plno a práve tých pozitívnych, radostných. Očakávali sme oveľa ťažší zápas, ako nakoniec ukazuje rozdiel takmer 30 bodov, o čom sa nám ani nesnívalo. K tomu medaila, takže veľká radosť," vyjadrila sa pre TASR Hejková priamo z dejiska Final Four.Zaujímavosťou je, že zloženie duelu o bronz bolo rovnaké ako minuloročné semifinále, vtedy USK Praha nestačila v domácom prostredí na Mersin. Teraz sa karta obrátila a druhý rok po sebe tak zostal organizátor Final Four Euroligy bez cenného kovu. "Vždy je lepšie odchádzať z takéhoto podujatia s výhrou, ako napríklad prehrať vo finále alebo v súboji o tretie miesto. Ten minuloročný zápas ešte stále bolí a bolieť bude, pretože sme ho trochu cítili ako krivdu," uviedla slovenská trénerka.Nešťastná semifinálová prehra s francúzskym Villeneuve d'Ascq LM síce zanechala na tíme nejaké stopy, ale o to pôsobivejšia reakcia prišla proti domácemu družstvu. "Nielen to, že sa družstvo dokázalo otriasť po piatku, ale hlavne, že sa proti nám veľmi ťažko hrá. Nie je to o jednej-dvoch hráčkach, ale každá vie byť nebezpečná, ako tomu bolo aj v zápase o tretie miesto, keď mnoho hráčok malo dvojciferné body. Samozrejme, k tomu bola aj tímová obrana. Aj keď som vyzdvihla, že veľmi dobre hrala Cazorlová a fakt to pokladám za zázrak, že vôbec nastúpila. Taktiež Ayayiová odohrala veľmi dobre oba zápasy," povedala Hejková.USK nepustilo Mersin ani na sekundu do priaznivého stavu a k bronzu napokon dokráčalo v podstate systémom štart-cieľ. Čím viac sa blížil záver duelu, tak sa bodový rozdiel zvyšoval. Pražský celok napokon dokázal aj tretíkrát v euroligovej sezóne zdolať súpera z Turecka. "O našom víťazstve určite rozhodla veľmi dobrá obrana, dokázali sme 'otráviť' ich hviezdy. Dokonca prišlo k nejakým kontroverziám medzi ich trénerom a hviezdami. V druhom polčase sme jasne dominovali a neurobili sme takú chybu, akú sme urobili v piatok, keď nám druhý polčas hneď na začiatku ušiel. Niekto by mohol povedať, že vyhovoval, ale tím, ktorý nastúpil vo Final Four, bol odlišný oproti tomu, ktorý sme zdolali v skupinovej fáze. Posilnili sa, prišla im americká reprezentantka Kahleah Copperová a v úvodzovkách reprezentantka Poľska Stephanie Mavungová, takže to bol trochu iný tím. Mať také dve hráčky na perimetri je určite veľký problém, ale ako som povedala, obrana zabrala a to bolo rozhodujúce," vyhlásila trénerka ZVVZ USK Praha.Na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii Hejková žartovala, že má rada zemiaky, ale bronzová medaila je lepšia: "Už nás to dosť trápilo, že sme nevedeli prejsť cez semifinále a získať medailu. Táto medaila je po piatich rokoch. Možno mnohí budú hovoriť, že sme mali vyhrať v piatok a bolo by to iné finále, ale piatkový zápas bol o maličkostiach a hlavne to, že do posledného momentu sme nevedeli, kto nastúpi. To jedno stretnutie nám ukázalo, že hrať môžeme a pre niektorých to bol v úvodzovkách tréning, pretože niektoré hráčky nemohli, alebo predtým netrénovali. Možno má bronz cenu zlata."Legenda slovenského basketbalu tak ešte zvýraznila svoju už tak pôsobivú bilanciu v Eurolige, zo 16 účastí medzi najlepšími štyrmi tímami súťaže, odchádzala v deviatich prípadoch s medailou. Vo finále má stopercentnú bilanciu a víťaznú trofej zdvihla nad hlavu päťkrát (1999, 2000, 2007, 2008, 2015). Zbierku bronzov rozšírila cez víkend na číslo štyri (1996, 1997, 2019, 2024). Zároveň je už teraz jasné, že na lavičke českého klubu bude pokračovať aj v nasledujúcom ročníku. "Znie to veľmi dobre, akurát som vedela, že to bolo 16 účastí vo Final Four. Koľko medailí z toho bolo, to sa dozvedám až teraz, ale je to pekné. Takéto víťazstvá, zmobilizovanie sa, prejavy sebadôvery a viery vo víťazstvo, po nie nejakom príliš dobrom výkone, to je to pozitívum, ktoré ženie do práce a nastavuje nás k tomu, že o rok chceme vyhrať," vyhlásila Hejková.Svoj tím nie raz verejne chválila a v rámci aktuálneho ročníka s ním má pred sebou ešte jednu výzvu - finále českej Chance ŽBL. Jej hráčky ťahajú v lige úctyhodnú sériu 300 výhier za sebou a pokúsia sa získať štrnásty rok po sebe majstrovský titul. Proti Žabinám Brno to nebude jednoduchá úloha. "Nejde o to prelaďovať sa, ale vôbec nájsť v sebe silu. Po takom emočnom a fyzickom vypätí je veľmi ťažké naskočiť do finále. Budeme sa však snažiť hráčky ešte nabudiť, pretože finále určite nebude úplne jednoduché. Brno má celkom fajn sezónu. Tento tím je ale veľmi súdržný a má pred sebou budúcnosť. Nie je to o jednej alebo dvoch hviezdach, ale ako som už hovorila, hrá sa proti nám veľmi ťažko. Nik totiž nevie, kto bude práve v ten večer naša hviezda," dodala šéfka lavičky ZVVZ USK Praha.