Hekeri využívajú podobné adresy, ako majú firmy, hovorí IT odborník

Ilustračná fotografia Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Hekeri na svoje útoky často využívajú krádež identity zamestnanca firmy alebo použitie veľmi podobnej adresy na vylákanie platieb za dodané tovary či služby na iný účet. V súvislosti s podvodným emailom, ktorý dostali niektorí Slováci v mene spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE) na to upozorňuje bezpečnostný analytik Pavol Draxler zo spoločnosti Binary Confidence.opisuje Draxler.Proti takýmto útokom sa dá podľa Draxlera brániť systémovo. Začína to výberom dobrého mailového poskytovateľa, ktorý väčšinu takýchto správ presunie do nevyžiadanej pošty, dôležité je tiež povedomie o takejto hrozbe. Firmy by tiež mali byť dostatočne zabezpečené a dokázať útoky skoro odhaliť. Zvážiť môžu napríklad zavedenie bezpečnostného operačného strediska, kde na systémy nonstop dohliadajú odborníci.V prípade ZSE išlo o email z adresy faktura@zse.sk, ktorý hovorí o údajnej upomienke. Mail obsahoval tiež prílohu s príponou ".exe". Tá podľa Draxlera môže po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. Na takýto mail ZSE podľa jej hovorkyne Michaely Dobošovej zatiaľ upozornilo päť osôb, pričom niektoré ani neboli jej zákazníkmi.