Helena Vondráčková vydáva album Tvrdohlavá

Česká speváčka, tanečnica a herečka Helena Vondráčková vydáva v týchto dňoch nový štúdiový album pod názvom Tvrdohlavá. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





Album pôvodných piesní produkoval Karel Mařík, ktorý je zároveň aj autorom hudby u polovice z nich a k jednej napísal spolu s Oldřichom Krejčovsom aj text. Svoje ostatné skladby zveril básnikovi Josefovi Peterkovi."Myslím si, že moje spojenie s producentom Kájom Maříkom bolo pre nás oboch skutočne príjemné a prínosné. Sme rovnaká krvná skupina a od začiatku sme si padli do noty. Dúfam, že je to poznať i z nového albumu. Mám z neho dobrý pocit a verím, že i mojim fanúšikom prinesie príjemný zážitok," zhodnotila spoluprácu Vondráčková.Aj Karel Mařík si spoluprácu so speváckou legendou pochvaľuje. "Som rád, že som sa mohol ako producent a autor na albume podieľať. Helena je veľký profesionál a hneď sme si po všetkých stránkach sadli," poznamenal k albumu, ktorý je podľa Maříka ľahko progresívnejší než býva u Heleny zvykom: "Od prvého tónu je nahrávaný na živé nástroje, čo je vo výsledku veľkým prínosom."K ďalším autorom, ktorých speváčka oslovila na spoluprácu, patria Ondřej Soukup, Lešek Wronka, Václav Noid Bárta, Vašo Patejdl, Lucia Šoralová a Jakub Lenz (aka Robin Mood). Medzi ďalšími textármi sa objavujú Jan Krůta, Gabriela Osvaldová, Tomáš Belko, Petr Šiška a Miro Jurika. K naspievaniu dvoch duetov pozvala Helena Vondráčková Olgu Lounovú a opernú speváčku Vandu Šípovú.Album Tvrdohlavá, nahrávaný v štúdiu mladého talentovaného gitaristu a zvukára Tomáša Kryla, obsahuje aj titulnú pieseň z českej filmovej komédie Ženská pomsta, ktorá sa bude v kinách premietať od 10. septembra.