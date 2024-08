HELFEST tento rok prináša novinky! Návštevníci si, oproti minulemému roku, odnesú ešte viacej zážitkov!

HELFEST, ktorý svoje brány na prešovskej Delni otvorí už koncom mesiaca, má na svedomí veselá partička z kapely Heľenine Oči, ktorá sa podujala týmto spôsobom oslavovať svoje 25. výročie pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne. Na najznámejšom prešovkom prírodnom kúpalisku sa tak 31.8.2024 rozozvučí až 8 unikátnych pódií, na ktorých sa od poobedňajších hodín postupne predstavia takmer štyri desiatky účinkujúcich! „Na pilotnom ročníku sme mali pre návštevníkov pripravený program na šiestich pódiách. Tento rok sme úplne prekopali dramaturgiu, rozmiestnenie stageov a mierne sme zväčšili areál festivalu,“ vysvetľuje spevák Heľeniných Očí – Martin Mihalčín, ktorý celú myšlienku festivalu spískal. Návštevníci festu sa tak môžu tešiť na plnohodnotný, veľký HARLEY-DAVIDSON STAGE a MOTOR CAR PREŠOV STAGE. K nim organizátor doplnil MATTONI STAGE, ktorý bude postavený na starom veteráne, teda vlastne pôjde o autopódium. Rap, hip-hop a elektroniku ponúkne taktiež nový PLOOM STAGE. K týmto základným pódiám chalani doplnili JAMESON STORY TENT, teda stan, v ktorom sa návštevníci môžu tešiť na hovorené slovo a teda originálne live standupy a podcasty. „Oproti minulému roku pridávame aj CURAPROX KIDS STAGE, pretože sme mali na festivale množstvo mini fanúšikov, a tak nás to zaviazalo vytvoriť pre nich špeciálny program,“ predstavuje Mihalčín zónu venovanú najmenším. „AT-WALKER STAGE je ďalšie pódium, ktoré je fakt špecifické. Doviezli sme ho až z rakúskeho Grazu. Prezradíme snáď len to, že od otvorenia festivalu do približne 19-tej hodiny bude slúžiť ako umelecké dielo pre jedného z najlepších grafitty-art performerov v Čechách a na Slovensku. Od 19:00 do konca festivalu sa vysunie niekoľko metrov do výšky a poslúži ako regulérne pódium. Viac asi neprezradím, nech je trochu prekvapenia na festivale,“ láka spevák na orginálne prekvapenie. Ďalšou novinkou je rozšírenie festivalu o vystúpenia pouličných umelcov. Tie budú prebiehať v rôznych priestoroch festivalu. STREET-ART AREA je teda názov stageu-nestageu, ktorý obohatia rôzne umelecké vystúpenia rôznych druhov. „Podarilo sa nám na jeden deň umiestniť pre ľudí do priestoru nášho najsamlepšieho festivalčeku 8 pódií. Princípom nášho festivalu je dať návštevníkom tejto – zatiaľ – jednodňovej akcie čo najplnší zážitok,“ približuje organizátor. Vylepšené gastro a chillout zóny „Okrem pódií pripravujeme skoro dvojnásobný počet drink zón, výčapov a stanov od partnera SVIJANY SLOVAKIA. Našou túžbou je skrátiť dobu čakania v radoch ako na pitie, tak aj na jedlo,“ hovorí Mihalčín. Helfest tak poskytne pestrú gastro zónu, kde umiestni 15 a viac zabehnutých a ľudmi overených foodtruckov, ktoré majú v oblasti festivalovej gastronómie bohaté skúsenosti. „Na túto časť sa snažíme fakt sústrediť,“ doplňuje spevák. Spolu s partnermi festivalu chalani pripravujú i viac chill-out zón, aby si mohli ľudia odpočinúť, či sa to návštevníkom popri skvelom progame podarí, je otázne. V posledný augustový deň oslávi kapela HEĽENINE OČI svoje 25. narodeniny spolu s päťtisíc návštevníkmi. Okrem oslávencov sa predstaví niekoľko desiatok špičkových interpretov. Zo zahraničia do Prešova pricestuje kapela z Bosny a Hercegoviny DUBIOZA KOLEKTIV. Zo susedných Čiech POKÁČ, poľské zastúpenie bude mať kapela ENEJ a HAŇBA!, Maďarsko zasa BRASSTIME. Vystúpi i ukrajinská kapela GO_A, ale aj DIRTY SHIRT & TRANSYLVANIAN FOLKCORE ORCHESTRA, ktorí zožali obrovský úspech počas pilotného ročníka. Repete si na Helfeste dajú i slovenské hviezdy HORKÝŽE SLÍŽE, HRDZA či BIJOUTERRIER. Z rôznych kútov Slovenska tiež pricestujú interpreti NUDA, A.M.O., MOJA REČ + KOMPLOT, RIDA RADAR + LIVE BAND, PORSCHE BOY, HUDBA Z MARSU, ASFALT, MARHULE, SMOLA A HRUŠKY, SVEDKOVIA LIEHOVOVI, THE MIŽENKO BROTHERS, 263 SOUNDSYSTEM a mnoho ďalších. Umenie z troška iného súdka predvedú napríklad ŽIVÉ SOCHY – BIG NAMES či SHOW ROBOŠOV. Na stuhách predvedie svoje aerial umenie ARIADNA VENDELOVÁ. Návštevníci uvidia aj chodúlistov, kaukliarov a ďalšie street-artové druhy umenia.