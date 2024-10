Helmut Kohl, ktorý sa stal nemeckým kancelárom zjednotiteľom, sa funkcie ujal pred 42 rokmi

Na čele Nemecka bol 16 rokov

Zjednotil západné a východné Nemecko

1.10.2024 (SITA.sk) - Štyridsaťdva rokov uplynulo v utorok odvtedy, ako sa funkcie nemeckého kancelára ujal Helmut Kohl , ktorý spoločne s francúzskym prezidentom Françoisom Mitterrandom prijatím Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 dokončil svoju víziu a skutočnosťou sa stal fungujúci nadnárodný trh.Kohl bol kancelárom 16 rokov. V 20. storočí nikto nestál na čele Nemecka tak dlho ako on.V posledných mesiacoch Kohlovho pôsobenia vo funkcii nemeckého kancelára boli prijaté konečné rozhodnutia na úrovni Nemecka a Európskej únie o zavedení eura ako spoločnej európskej meny, a to od 1. januára 1999 ako účtovných peňazí a od 1. januára 2002 aj ako hotovosti.Helmut Kohl sa narodil v nemeckom Ludwigshafene v roku 1930. V čase, keď sa skončila druhá svetová vojna, mal 15 rokov a často hovorieval, že vďaka svojmu mladému veku sa vyhol najhoršiemu.V roku 1959 ho zvolili za vedúceho miestnej pobočky Kresťansko-demokratickej únie (CDU) , rýchlo stúpal po rebríčku miestnej a regionálnej politiky a stal sa predsedom vlády spolkovej krajiny Porýnie-Falcko.V roku 1982 padla vtedajšia vláda pre hlasovania o nedôvere, ktoré iniciovala CDU. Nemecký spolkový snem Kohla následne zvolil za kancelára a o rok na to si vo voľbách do spolkového snemu upevnil svoju pozíciu, keď ich vyhral s presvedčivým náskokom.Kohla pravdepodobne najviac preslávilo jeho odhodlanie zjednotiť západné a východné Nemecko. Zmluvu o zjednotení podpísali a ratifikovali oba parlamenty v roku 1990 a Nemecko sa tak 45 rokov po konflikte, ktorý ho rozdelil, opäť stalo jednou krajinou.