Helvétov na premiérovom ATP Cupe nahradia Bulhari

Bulharský tenista Grigor Dimitrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 14. novembra (TASR) - Tenisová reprezentácia Bulharska na čele s Grigorom Dimitrovom sa zúčastní na januárovom novozniknutom turnaji ATP Cup. Nahradí na ňom Švajčiarov, ktorí po vopred ohlásenej neúčasti Stana Wawrinku a Rogera Federera do podujatia nezasiahnu.Konečný počet členov následne doplnili reprezentácie Čile, Poľska, Uruguaja, Moldavska a Nórska. Turnaj sa odohrá od 3. do 12. januára v austrálskych mestách Sydney, Brisbane a Perth. Finále sa uskutoční v Sydney.Na podujatí, ktoré bude súčasťou prípravy na grandslamový Australian Open, sa zúčastní 24 tímov. Rozdelili ich do šiestich skupín po štyroch. Vo vzájomnom zápase medzi dvoma krajinami sa odohrajú dva singlové súboje, v prípade nerozhodného stavu bude nasledovať záverečná štvorhra. Infomáciu priniesla agentúra AFP.(Brisbane): Srbsko, Francúzsko, Južná Afrika, Čile(Perth): Španielsko, Japonsko, Gruzínsko, Uruguaj(Sydney): Bulharsko, Belgicko, Veľká Británia, Moldavsko(Perth): Rusko, Taliansko, USA, Nórsko(Sydney): Rakúsko, Chorvátsko, Argentína, Poľsko(Brisbane): Nemecko, Grécko, Kanada, Austrália