Hendikepované košické deti si užili letný tábor aj pobyt pri mori

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. augusta (TASR) – Letným táborom a pobytom pri mori pre hendikepované deti vyvrcholili celoročné aktivity občianskeho združenia (OZ) Usmej sa na mňa. Ako pre TASR povedala riaditeľka OZ Dagmar Kočiová, na niekoľkodňových výletoch sa zúčastnilo 62 chlapcov a dievčat.uviedla s tým, že na chorvátskom ostrove Krk bolo 12 hendikepovaných mladých ľudí nad 18 rokov. "Tiež boli bez rodičov, starali sa o nich dobrovoľníci s odborným vzdelaním," dodala.Ako pokračovala, pre deti je to prínos a niektoré sa do tábora tešia celý rok, keďže majú svoje špecifické potreby a nemajú možnosť dostať sa do tábora medzi zdravé deti.pripomenula.Podľa Kočiovej išlo prevažne o chlapcov a dievčatá z partnerských škôl OZ Usmej sa na mňa, medzi zverencami boli aj hendikepované deti z rodín v ťažkej finančnej situácii alebo z utečeneckých rodín. Pobyt pri mori má priaznivé účinky na ich zdravie, no pre mnohých je to pre zlú finančnú situáciu jediný nezabudnuteľný zážitok.pokračovala riaditeľka OZ. Deti sa mohli zotavovať na letných podujatiach aj vďaka výťažku z charitatívneho behu VSE City Run, Nadácii SPP, Nadácii Penta, Nadačnému fondu Slovak Telecom pri Nadácii Pontis, spoločnosti Lafarge Holcim Europian Bussines Services a výťažku z benefičného koncertu Usmej sa na mňa.