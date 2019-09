Hendikepovaný Leeper nebude môcť štartovať na MS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. septembra (TASR) - Americký hendikepovaný bežec Blake Leeper nebude môcť štartovať na nadchádzajúcich MS v katarskej Dauhe. Oznámila to Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF).Komisia, ktorá rozhoduje o jeho žiadosti, totiž nestihla pred septembrovým podujatím zaujať stanovisko. To, či mu IAAF povolí štartovať na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu, sa atlét dozvie koncom tohto roka.Leeper sa narodil bez dolnej časti oboch nôh a behá s podkolennými protézami. Na júlových majstrovstvách USA obsadil v pretekoch na 400 metrov 5. miesto, čim sa nominoval do amerického štafetového tímu. V súčasnosti sa 30-ročný Američan snaží, po vzore Juhoafričana Oscara Pistoriusa, ktorý štartoval v roku 2012 na OH v Londýne, vydobyť si právo štartovať so zdravými atlétmi aj na podujatiach pod hlavičkou IAAF. Informáciu priniesol portál euronews.com.