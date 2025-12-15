|
Henkel Slovensko a Teta drogérie podporili 27 detských nemocníc sumou takmer 90 000 eur
Tagy: Henkel Henkel Slovensko PR
Spoločnosť Henkel Slovensko a jej divízia Henkel Consumer Brands v spolupráci s reťazcom Teta drogérií úspešne ukončila 9. ročník charitatívnej kampane Charity Promo, v rámci ktorej obdarovala tri ...
15.12.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Henkel Slovensko a jej divízia Henkel Consumer Brands v spolupráci s reťazcom Teta drogérií úspešne ukončila 9. ročník charitatívnej kampane Charity Promo, v rámci ktorej obdarovala tri detské oddelenia nemocníc sumou 12 000 eur. Zákazníci Teta drogérií svojimi nákupmi produktov značiek Fa a Schauma prispeli na zakúpenie zdravotníckej techniky pre nemocnice v Nitre, Dolnom Kubíne a Kežmarku. Od začiatku kampane v roku 2017 spoločnosť Henkel Slovensko v spolupráci s Teta drogériami podporila už 27 detských oddelení po celom Slovensku celkovou sumou takmer 90 000 eur.
Divízia Henkel Consumer Brands spoločnosti Henkel Slovensko a Teta drogérie pokračujú v dlhodobej tradícii podpory slovenských nemocníc. V 9. ročníku kampane Charity Promo, ktorá prebehla od 13. októbra do 3. decembra 2025, prispeli zákazníci Teta drogérií 10 centami za každý zakúpený produkt značiek Fa a Schauma na pomoc detským oddeleniam vo vybraných slovenských nemocniciach.
Výťažok z poslednej kampane v hodnote 12 000 eur bol rozdelený rovným dielom medzi tri nemocnice. Ako prvá prijala finančný dar vo výške 4 000 eur Fakultná nemocnica v Nitre, ktorá prostriedky využije na nákup prenosných lôžok na spanie pre rodičov, resuscitačného stolíka a monitorov vitálnych funkcií na klinike detí a dorastu.
Nasledovala Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne, kde finančný dar v hodnote 4 000 eur poslúži na nákup prístrojovej infúznej techniky. Posledný príspevok odovzdali zástupcovia spoločností v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, ktorá získala 4 000 eur na dva EKG prístroje.
"Veľmi nás teší, že vďaka podpore zákazníkov Teta drogérií a našim produktom môžeme už deviaty rok pomáhať zlepšovať podmienky liečby detí v slovenských nemocniciach. Moderná zdravotnícka technika je často tým, čo nemocnice potrebujú najviac. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tejto pozitívnej zmeny. Každý náš zakúpený produkt mal reálny dopad na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti," uvádza Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie spoločnosti Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.
Kampaň Charity Promo si za deväť rokov vybudovala pevné miesto v portfóliu charitatívnych aktivít oboch spoločností. Od prvého ročníka v roku 2017 až po súčasnosť podporili divízia Henkel Consumer Brands spoločnosti Henkel Slovensko a Teta drogérie 27 detských oddelení naprieč všetkými regiónmi Slovenska celkovou sumou 87 000 eur. "Keď sme v roku 2017 začínali, nepredpokladali sme, že sa nám podarí rozvinúť túto iniciatívu až do deviateho ročníka. O to viac nás teší, že v nej môžeme pokračovať a pomáhať ďalej. Detské oddelenia si nesmierne vážia túto podporu a možnosť využiť finančné prostriedky presne tam, kde to najviac potrebujú. Osobné stretnutia s detskými pacientmi sú pre nás vždy silným momentom – práve tieto chvíle dávajú celej aktivite skutočný zmysel," uviedol Juraj Čechvala, Key Account Manager Henkel Consumer Brands.
Finančné dary boli využité na rôznorodé účely – od nákupu EKG prístrojov, infúznych púmp a monitorov vitálnych funkcií cez resuscitačné lôžka až po rekonštrukcie detských izieb, nákup nábytku s detskými motívmi a zveľaďovanie priestorov pre hospitalizované deti a ich rodičov.
Podpora detských nemocníc je len jednou z aktivít, ktorými Henkel Consumer Brands a Henkel Slovensko pomáhajú komunitám. V roku 2025 spoločnosť v spolupráci so sociálnym podnikom AfB Slovakia darovala 39 repasovaných notebookov jedenástim organizáciám pracujúcim so seniormi. Podporila tak digitálnu inklúziu seniorov a zároveň predĺžila životný cyklus IT zariadení. Udržateľný prístup zvolila aj pri sťahovaní do nového sídla spoločnosti a darovala 524 kusov nábytku, rastlín a vybavenia rodinám v núdzi, školám, zariadeniam pre seniorov a neziskovým organizáciám.
Okrem materiálnej pomoci venovali v roku 2025 zamestnanci spoločnosti takmer 3 500 hodín dobrovoľníckym aktivitám zameraným najmä na pomoc seniorom, skrášľovanie a obnovu verejných priestorov a na ochranu životného prostredia. Na zvyšovanie kvality života seniorov sa zameriava aj Nadácia Henkel Slovensko. V rámci siedmeho ročníka svojho grantového programu podporila 73 projektov sumou 62 000 eur.
"Veríme, že systematická a dlhodobá pomoc prináša reálne zmeny do životov ľudí. Či už ide o projekty našich obchodných divízií, alebo zlepšovanie života seniorov a skupín v ohrození chudoby, chceme byť spoločnosťou, ktorá aktívne prispieva k lepšiemu Slovensku," uzatvára Zuzana Kaňuchová.
