Henkel Slovensko podporuje inklúziu na pracovisku v spolupráci s Profesia Labom

Inkluzívne zamestnávanie v praxi

Stáže, ktoré menia životy

Spolupráca s reálnymi výsledkami

7.2.2025 (SITA.sk) -Spoločnosť Henkel Slovensko sa 23. januára 2025 zúčastnila konferencie Zdravotné znevýhodnenie a inkluzívne zamestnávanie, ktorá bola vyvrcholením 2. ročníka projektu Profesia Lab za rok 2024. Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné oceňovanie, počas ktorého si zástupcovia spoločnosti prevzali ocenenie a poďakovanie na svoje aktivity v oblasti inkluzívneho zamestnávania."Inklúzia nie je len o dobrých úmysloch, ale o odhodlaní pretaviť ich do reálnych krokov. Naša skúsenosť s Profesia Labom potvrdila, že ak dáme talentovaným ľuďom so zdravotným znevýhodnením príležitosť a správnu podporu, získavame nielen skvelých kolegov, ale aj obohatenie pre celý tím. V Henkel Slovensko nejde o symbolické gesto – ukazujeme, že inkluzívne zamestnávanie je prínosné pre všetkých a robíme z neho prirodzenú súčasť našej firemnej kultúry," uviedla personálna riaditeľka spoločnosti Henkel Slovensko, Alica Štepánová Kolárová.Projekt Profesia Lab, ktorý zastrešuje spoločnosť Alma Career, poskytuje systematickú podporu pre zamestnávateľov aj uchádzačov so zdravotným znevýhodnením. Uchádzači absolvujú tréningy, pracovný koučing a exkurzie, ktoré im umožnia lepšie sa pripraviť na vstup na trh práce. Zamestnávatelia získavajú odborné poradenstvo a možnosť testovať inkluzívne opatrenia v praxi.Spoločnosť Henkel Slovensko sa od januára 2024 aktívne zapojila do polročného vzdelávacieho programu, v ktorom zástupcovia HR oddelenia získavali cenné poznatky o zamestnávaní zdravotne znevýhodnených. Prostredníctvom viacerých modulov sa venovali témam, ako sú úpravy na pracovisku, podpora kandidátov s "neviditeľnými" znevýhodneniami (napr. na autistickom spektre) a vytváranie pracovného prostredia, ktoré umožňuje všetkým ľuďom naplno rozvinúť svoj potenciál.V máji 2024 privítali šiestich uchádzačov o zamestnanie so zdravotným znevýhodnením. Tí mali počas exkurzie možnosť vyskúšať si reálne úlohy na HR oddelení, vrátane administratívy, spracovania dokumentov či prípravy produktových balíčkov. Na základe tejto skúsenosti sa otvorila možnosť platenej stáže, na ktorú sa prihlásilo šesť uchádzačov. Vo výberovom procese boli prijaté dve stážistky, ktoré absolvovali 1- a 2-mesačnú pracovnú skúsenosť."Je skvelé vidieť, ako sa uchádzači počas stáže rozvíjali a získavali sebavedomie. Táto skúsenosť nás utvrdila v tom, že keď vytvoríme vhodné podmienky, talentovaní ľudia si nájdu svoje miesto v tíme," dodala Ema Greškovičová, HR špecialistka a mentorka stáží.Jedným z najväčších úspechov tejto iniciatívy je zamestnanie jednej zo stážistiek na HR oddelení Henkel Slovensko. Od novembra 2024 sa stala súčasťou tímu a podieľa sa na administratívnych úlohách a je dôkazom, že podpora inklúzie má zmysel.Henkel Slovensko berie svoj záväzok voči sociálnej zodpovednosti vážne a Inkluzívne zamestnávanie je jeho dôležitou súčasťou. Aj preto sa už pripravuje na zapojenie do ďalšieho ročníka projektu Profesia Lab, ktorý by chcela rozšíriť aj na ďalšie oddelenia a podporiť inklúziu ešte vo väčšej miere.Viac informácií o projekte Profesia Lab nájdete na www.sosrdcom.sk Informačný servis