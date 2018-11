Hepatitída vo vzorkách mrazených poľských jahôd sa zatiaľ nepotvrdila

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. novembra (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR zatiaľ v analyzovaných vzorkách mrazených jahôd z Poľska nezistila prítomnosť vírusu hepatitídy A. Informovali o tom v stredu na svojej internetovej stránke veterinári, v súvislosti s októbrovým zistením hepatitídy v mrazených jahodách dovezených z Poľska do Švédska a Rakúska.priblížila veterinárna a potravinová správa.ŠVPS kontaktovala rakúske orgány úradnej kontroly potravín, ako aj Európsku komisiu, s požiadavkou na poskytnutie bližších informácií o podozrivých šaržiach.spresnili veterinári.ŠVPS doplnila, že na základe hlásenia zo systému rýchlej výstrahy poskytli rakúske kontrolné orgány informácie o distribúcii kontaminovaných jahôd na Slovensko až 5. novembra 2018, a to aj napriek tomu, že ŠVPS SR žiadala informácie už 17. októbra tohto roku.dodala veterinárna a potravinová správa.Švédski a rakúski odborníci dospeli genetickým skúmaním vírusu spôsobujúceho hepatitídu typu A v oboch krajinách (Švédsku a Rakúsku) k záveru, že zdrojom infekčného ochorenia v oboch štátoch boli dovezené mrazené jahody z Poľska. Informáciu, ktorú priniesol odborný časopis Eurosurveillance, sprostredkovala 16. októbra 2018 agentúra APA. Podľa nej sa pravdepodobne infikované produkty z Poľska mohli dostať cez dva veľkoobchody aj na Slovensko.Vo Švédsku zaznamenali do 9. októbra 20 prípadov vírusového zápalu pečene typu A, pričom 17 z nich potvrdili laboratórne testy. Najmenej desiati z týchto pacientov konzumovali zmrazené jahody z Poľska. V Rakúsku zaznamenali od júla 14 takýchto prípadov.Vírusy spôsobujúce ochorenia vo Švédsku i v Rakúsku boli identické, konštatovali experti. V Rakúsku napríklad zistili, že v ôsmich prípadoch pacienti konzumovali ryžu s jahodami s ingredienciami dovezenými istou veľkoobchodnou spoločnosťou z Poľska. Medzi odberateľmi tohto tovaru figurovali popri 13 iných rakúskych veľkoobchodoch, dvoch nemocničných kuchyniach v alpskej republike, výrobcovi jedál z Talianska aj dva veľkoobchody zo Slovenska. Názvy týchto firiem rakúska agentúra neuviedla.