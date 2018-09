Herca Kevina Spaceyho nebudú stíhať za sexuálne napadnutie, podľa zákona je prípad premlčaný

Na incident si nespomína

Presiahol premlčaciu lehotu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) - Amerického herca Kevina Spaceyho nebudú stíhať pre obvinenie z údajného sexuálneho napadnutia z roku 1992. Prokuratúra okresu Los Angeles, ktorá prípad od apríla prešetrovala, uviedla, že incident je podľa kalifornského zákona už premlčaný.Obvinenie voči 59-ročnému hercovi sa týkalo incidentu s mužom, ktorý sa stal vo West Hollywoode. Prokuratúra ešte prešetruje v súvislosti so Spaceym aj ďalšie podobné obvinenie pre údajný incident z roku 2016.Kontroverzia so sexuálnym obťažovaním sa okolo Spaceyho rozpútala vlani v októbri, keď ho obvinil herec Anthony Rapp, ktorý uviedol, že ho Spacey obťažoval ešte v roku 1986, keď mal 14 rokov.Rodák z New Jersey sa po tomto obvinení ospravedlnil a uviedol, že si na incident nespomína. Pri tejto príležitosti zároveň zverejnil, že je gej. Neskôr tiež odmietol všetky ďalšie obvinenia, ktoré sa objavili. Herca vyšetrujú aj v Londýne, kde sa polícia venuje šiestim obvineniam voči jeho osobe.Obvinenia zo sexuálneho obťažovania pritom viedli k ukončeniu spolupráce so Spaceym na viacerých projektoch. Medzi ne patrí napríklad seriál Dom z kariet (2013) či film Všetky prachy sveta (2017), v ktorom všetky jeho scény natočili znova s Christopherom Plummerom.Prokuratúra v Los Angeles tiež informovala, že neobviní zo sexuálneho napadnutia hercov Stevena Seagala a Anthonyho Andersona. V Seagalovom prípade sa obvinenie týkalo prípadu z roku 1993 a tiež presiahlo premlčaciu lehotu. Andersona zase neobviní preto, lebo osoba, ktorá na neho podala sťažnosť, odmietla vypovedať.