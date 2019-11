Herca z reprezentácie SR do 21 rokov limituje svalový problém

Na archívnej snímke vľavo Christián Herc. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 11. novembra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Chistián Herc má problém so zraneným svalom. Jeho štart v prípravnom zápase s Bieloruskom (štvrtok 14. novembra) v Senci a v kvalifikačnom súboji ME 2021 s Gruzínskom (pondelok 18. novembra) v Nitre je ohrozený.Herc sa pripojil k reprezentácii v nedeľu večer spolu s Martinom Kovaľom a Jakubom Švecom. Nepríjemná správa pre realizačný tím bola, že 21-ročný stredopoliar musel v stretnutí rezervy Plzne s rezervou Slavie pre zranenie v 76. minúte striedať.povedal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tréner Adrian Guľa.vyjadril sa Herc.