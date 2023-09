Herca zo seriálu Tie roky sedemdesiate Dannyho Mastersona odsúdili za znásilnenia na 30 rokov

Spoliehal sa na svoj status

Prvé obvinenie v roku 2017





Daniel Peter Danny Masterson si okrem spomínaného seriálu Tie roky sedemdesiate... zahral aj v snímkach Beethoven II (1993), Zbohom, láska (1995) alebo Tvár toho druhého (1997), kde sa objavil po boku Nicolasa Cagea a Johna Travoltu. V roku 2006 sa predstavil vo filme Pohulíme, uvidíme a v roku 2008 si zahral po boku Jima Carreyho v komédii Yes Man. Účinkoval aj v seriáli Parťáci (2012 - 2014) a naposledy sa pred kamerou predstavil v komediálnom seriáli Ranč (2016 - 2020) z produkcie Netflixu. Keď sa v marci 2017 objavili správy o vyšetrovaní losangeleskej polície, jeho kariéru to hneď nezasiahlo. Jeho postavu zo seriálu vyškrtli až o takmer rok neskôr.

8.9.2023 - Amerického herca Dannyho Mastersona odsúdili za znásilnenie dvoch žien na 30 rokov až doživotie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Rodák z Long Islandu je známy najmä z obľúbeného seriálu(1998 - 2006), ktorý vysielali práve v čase jeho zločinov. Štyridsaťsedemročný Masterson sa pritom podľa prokurátorov spoliehal na svoj status prominentného scientológa, aby sa vyhol zodpovednosti.V máji ho uznali za vinného v opakovanom súdnom procese po tom, ako prvá porota v roku 2022 nedokázala dosiahnuť verdikt. Keďže podľa úradov hrozilo, že by ušiel, vzali ho následne do väzby.Mastersona odsúdili po tom, ako tri ženy vypovedali, že ich v rokoch 2001 - 2003, teda v čase jeho najväčšej televíznej slávy, sexuálne napadol vo svojom hollywoodskom dome. Pred napadnutím im dal drogy.Za vinného zo znásilnenia ho uznali vo dvoch z troch prípadov, pričom v treťom vyhlásili proces za zmätočný, no prokurátori uviedli, že ho neplánujú znovu predložiť.Masterson prvý raz čelil obvineniam zo znásilnenia v roku 2017, keď vrcholilo hnutie #MeToo . On ich však odmietol a tvrdil, že každé zo stretnutí bolo dobrovoľné.Obžaloba prišla až po trojročnom vyšetrovaní losangeleskej polície. V ďalších dvoch prípadoch prokurátori nevzniesli obvinenia pre nedostatok dôkazov a uplynutie premlčacej lehoty.