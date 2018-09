Herci Daniel Craig a Rachel Weisz sa tešia z narodenia prvého potomka

Majú deti z predchádzajúcich vzťahov

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) - Anglický herec Daniel Craig a jeho manželka, herečka Rachel Weisz majú prvé spoločné dieťa. Štyridsaťosemročná rodáčka z Londýna a jej 50-ročný partner údajne svojim priateľom oznámili, že sa veľmi tešia z narodenia dcérky.Weisz o svojom tehotenstve informovala v apríli v rozhovore pre The New York Times, keď sa vyjadrila, že sú veľmi šťastní, pretože budú "mať malého človiečika". Dvojica sa zosobášila v roku 2011. Weisz už má 12-ročného syna Henryho, ktorého otcom je jej bývalý partner, režisér Darren Aronofsky. Craig zas má 26-ročnú dcéru Ellu s exmanželkou Fionou Loudon.Daniel Wroughton Craig je známy najmä ako predstaviteľ agenta 007 Jamesa Bonda z filmov Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) a Spectre (2015). Zahral si aj v snímkach ako Kráľovná Alžbeta (1998), Lara Croft - Tomb Raider (2001), Cesta do zatratenia (2002), Sylvia (2003), Po krk v extáze (2004), Mníchov (2005), Zvieracia kazajka (2005), Zlatý kompas (2007), Invázia (2007), Odpor (2008), Kovboji a votrelci (2011), Muži, ktorí nenávidia ženy (2011), Logan Lucky: Miliónová lúpež (2017) či Králi (2017).Rachel Hannah Weisz sa preslávila najmä ako Evelyn Carnahan, neskôr Evelyn O'Connell vo filmoch Múmia (1999) a Múmia sa vracia (2001). Talentovaná Angličanka dokázala zúročiť hneď prvú nomináciu na Oscara, ktorú vo svojej kariére získala - v roku 2006 si odniesla zlatú sošku za stvárnenie Tessy Quayle v dráme Nepohodlný (2005).Objavila sa aj v snímkach Zvodná krása (1996), Nepriateľ pred bránami (2001), Ako na vec (2002), Chladnokrvne (2003), Sexuálna rekonštrukcia (2003), Porota (2003), Constantine (2005), Fontána (2006), Moje čučoriedkové noci (2007), Určite, možno / Jedného dňa, možno (2008), Bratia Bloomovci (2009), Pevné puto (2009), Agora (2009), Bezodné more (2011), Bourneov odkaz (2012), Cesta do krajiny Oz (2013), Mladosť (2015), Homár (2015), Popieranie holokaustu (2016) alebo Neposlušnosť (2017).Informácie pochádzajú z webstránky www.dailymail.co.uk a archívu agentúry SITA.