Herec a politik Ľubo Roman sa dožíva 75 rokov

Ľubo Roman, archívna snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Malacky/Bratislava 12. apríla (TASR ) - Verejnosť vníma Ľuba Romana predovšetkým ako obľúbeného a často obsadzovaného herca, bol však aj aktívnym politikom a prevádzkoval vlastné divadlo West. V piatok 12. apríla sa herec, bývalý minister kultúry a podnikateľ dožíva 75 rokov.Ľubo Roman sa narodil 12. apríla 1944 v Malackách. V trinástich rokoch prišiel o oboch rodičov, vyrastal so starším bratom a s mladšou sestrou. Už od najmladších rokov sa venoval herectvu a ako štrnásťročný dostal prvú príležitosť na striebornom plátne. Režiséri Frigyes Bán a Vladislav Pavlovič ho obsadili do epizódnej roly v obľúbenom slovensko-maďarskom filme Dáždnik svätého Petra (Szent Péter esernyője, 1958).Krátko potom mu Štefan Uher ponúkol úlohu vo filme My z deviatej A (1961) a v dnes už legendárnej snímke Slnko v sieti (1962). Podľa filmovej kritiky sa Ľubo Roman ako predstaviteľ Petra, letnej lásky hlavnej ženskej postavy Bely, podpísal pod sviežosť a originalitu kultového filmu. Samotný Ľubo Roman na Slnko v sieti spomína:Ľubo Roman vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Ako 25-ročný sa objavil aj v psychologickej dráme Od štvrtka do zmŕtvychvstania (1969) nakrútenej podľa divadelnej hry Atentát, ktorej autorom je Leopold Lahola. Dej zachytáva konfrontáciu etických postojov atentátnikov a ich protivníkov na reálnom pozadí vrcholiacej heydrichiády v Prahe. Sympatický herec sa tiež stal jednou z postáv v televíznej inscenácii románu francúzskeho spisovateľa Victora Huga s názvom Lucrezia Borgia (1974).V tomto čase sa už stal Ľubo Roman jedným z najobsadzovanejších televíznych a filmových hercov. Pôsobil v divadle Nová Scéna, kam ho zavolal starší kolega a vtedajší šéf divadla Ján Klimo. Z množstva filmov možno spomenúť komédiu Stratená dolina (Martin Ťapák, 1976) či v neskoršom období snímku Hody (Andrej Lettrich, 1987). Kritika ocenila herecké výkony Martina Hubu i Ľuba Romana v tragikomickom príbehu Mercadet(1988). Komediálne dramatický príbeh s excelentnými dialógmi, plných intríg do istej miery zobrazuje vlastné životné skúsenosti Honoré de Balzaca.V 90. rokoch 20. storočia sa Ľubo Roman stal riaditeľom Novej scény. Neskôr si otvoril vlastné divadlo West.V dočasnej vláde Jozefa Moravčíka od 15. marca do 13. decembra 1994 pôsobil ako minister kultúry. V predčasných voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994, ho zvolili za poslanca NR SR za Kresťanskodemokratické hnutie, v roku 1995 klub KDH opustil a pôsobil ako nezávislý poslanec až do konca volebného obdobia v roku 1998. Práve v tomto čase prekonal ťažký infarkt.V roku 2001 stal prvým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2004 kandidoval v prezidentských voľbách, ale vzdal sa kandidatúry v prospech Eduarda Kukana. V roku 2005 sa Ľubo Roman sumou 100.000 Sk pripojil k médiám, ktoré vypísali odmenu na odhalenie vraha 21-ročného študenta Daniela Tupého.V penzióne Ľuba Romana strávil posledné roky svojho života herec a Romanov dlhoročný priateľ Pavol Mikulík, ktorý bol po porážke pripútaný na invalidný vozík.Napriek podnikateľským aktivitám, na ktorých sa podieľajú aj jeho synovia, ostáva Ľubo Roman verný hereckej profesii. Hral v snímke Pokoj v duši (Vladimír Balko, 2009). Účinkoval v seriáloch Kriminálka Staré Mesto a Búrlivé víno, kde podľa vlastných slov s radosťou stelesnil úlohu "záporáka".O "seriálovej" hereckej skúsenosti Ľubo Roman hovorí:Svoj príjemný hlas Ľubo Roman prepožičal aj zahraničným hereckým osobnostiam prostredníctvom dabingu.