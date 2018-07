Herec Alan Alda, známy zo seriálu M.A.S.H., má Parkinsonovu chorobu

Alan Alda



vlastným menom Alphonso Joseph D'Abruzzo, je rodákom z newyorského Bronxu, pričom jeho rodičia mali talianskych a írskych predkov. Jeho umelecké meno Alda vzniklo spojení prvých dvoch písmen z mien Alphonso a D'Abruzzo.



už od detstva účinkoval v rôznych divadelných predstaveniach a neskôr sa dostal až na Broadway. Jeho prvým filmom bola dramédia Tie dni sú už za nami (1963), slávu však získal až ako Hawkeye Pierce v seriáli M.A.S.H. (1972 - 1983), ktorý mu vyniesol päť cien Primetime Emmy a šesť Zlatých glóbusov.



M.A.S.H. bol zároveň aj jeho režisérskym debutom, keď pod jeho taktovkou vzniklo 32 epizód. Režíroval taktiež snímky Štyri ročné obdobia (1981) alebo Betsy sa vydáva (1990), pričom v oboch si aj zahral.



predstavil sa napríklad aj vo filmoch Vražda v Bielom dome (1997), Mesto šialencov (1997), Po čom ženy túžia (2000), Letec (2004), Most špiónov (2015) či v snímkach Woodyho Allena Zločiny a poklesky (1989), Tajomná vražda na Manhattane (1993) alebo Všetci hovoria: Milujem ťa (1996). Od roku 1957 je ženatý s fotografkou a spisovateľkou Arlene Alda, s ktorou má tri dcéry.





NEW YORK 31. júla - Americký herec, filmár a spisovateľ Alan Alda má Parkinsonovu chorobu. Osemdesiatdvaročný rodák z New Yorku to prezradil v utorok v televíznom programe CBS This Morning s tým, že mu ochorenie diagnostikovali pred tri a pol rokom. Ako povedal, aj napriek tomu sa venuje herectvu, poskytuje rozhovory a žije plnohodnotný život.Herec verí, že zverejnenie tejto správy môže pomôcť iným ľuďom s rovnakou diagnózou. O ochorení prehovoril po tom, ako si všimol, že sa mu počas nedávnych televíznych rozhovorov začal chvieť palec a ako podotkol, je len otázkou času, kedy by fanúšikovia začali špekulovať o jeho zdravotnom stave.Vyhlásil, že prvé prejavy choroby začal mať až pred niekoľkými mesiacmi. "Stále môžete robiť veľa vecí. Tri razy v týždni chodím na lekcie boxu a niekoľko ráz počas týždňa hrám tenis," dodal.Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.