Herec, spevák a frontman Melody Makers Ondřej Havelka má 65 rokov

Praha/Bratislava 10. októbra (TASR) - Ondřej Havelka hral vo filme, divadle, počas kariéry sa predstavil aj ako spevák, tanečník stepu, ale tiež ako režisér dokumentárnych programov či divadelno-operných predstavení. Všestranný dramatický umelec, zakladateľ a líder známeho českého swingového big bandu Melody Makers, milovník medzivojnovej kultúry a golfu, bude mať vo štvrtok 10. októbra 65 rokov.Herecký talent a nenapodobiteľný šarm ako vystrihnutý z 20. a 30. rokov minulého storočia predviedol Ondřej Havelka v divácky obľúbenej filmovej komédii režiséra Jiřího Věrčáka Saturnin (1994). V nej stvárnil mladého muža so slušným spoločenským postavením a konzervatívnou výchovou, ktorému komické a prekvapivé situácie pripravuje jeho sluha Saturnin. Komédia vznikla podľa námetu rovnomenného románu Zdeňka Jirotky.Ondřej Havelka sa narodil 10. októbra 1954 v Prahe ako syn herečky Libuše Havelkovej a hudobného skladateľa Svatopluka Havelku. Od mladosti patril k veľkým fanúšikom libereckého divadla Studio Ypsilon, v ktorom sa zoznámil so swingovou hudbou a s americkými šlágrami z 20. a 30. rokov minulého storočia. Hudba z medzivojnového obdobia ho upútala natoľko, že ju začal aj interpretovať.Po maturite sa prihlásil na herecký odbor Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe, ktorý absolvoval v roku 1978. Dramatické vzdelanie si doplnil aj na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne, kde študoval opernú a muzikálovú réžiu.Už počas štúdia na divadelnej fakulte dostal angažmán v Ypsilon-ke. V roku 1978 sa divadlo presťahovalo do Prahy a Havelka v ňom ako stály člen pôsobil v rokoch 1977-1983.Od roku 1975 spieval v Originálním pražském synkopickém orchestru (Original Prague Syncopated Orchestra, OPSO), ktorý sa venoval štylizovanej interpretácii swingovej hudby z 20. až 40. rokov minulého storočia. S orchestrom sa ako spevák podieľal na šiestich albumoch. Na hudobnom dokumente o legendárnom orchestri sa Havelka podieľal ako scenárista a spolurežisér. Film získal v roku 1991 na Medzinárodnom festivale televíznej zábavy v Montreux Striebornú ružu.Pred kamerou debutoval v roku 1977 vo filmovej komédii Řeknem si to příští léto. Medzi ďalšie známe filmy z bohatej filmografie Ondřeja Havelku možno spomenúť snímky Krakonoš a lyžníci (1980), či Neúplné zatmění (1982). V komédii Jaroslava Papouška Cesta kolem mé hlavy (1984) či v krimi-komédii Jana Schmidta Podfuk (1985) si Havelka strihol hlavné úlohy. Hral tiež v komédiách Já nejsem já (1985) a Saturnin (1994) či česko-slovenskej koprodukčnej dráme Tenkrát v ráji (Vtedy v raji, 2016).V televízii bol často obsadzovaný do rozprávkových filmov a inscenácií ako napríklad Strach má velké oči (1979), Pošťácka pohádka (1981), Jak se peče štéstí (1981), Čertův švagr (1984), O třech synech (1988), alebo O zámku v podzemí (1998).Po roku 1989 začal pracovať aj ako scenárista a televízny režisér. Okrem už spomínaného dokumentu o OPSO nakrútil napríklad v roku 1995 podľa vlastného scenára dokument Mezzosoprano Magdalena Kožená, alebo v roku 1999 úspešný dokument Zdravý nemocný Vlastimilený Brodský.V roku 1995 odišiel z orchestru OPSO a ešte v tom istom roku založil vlastný big band Melody Makers, ktorý predvádza autentické interpretácie svetovej populárnej hudby 30. až 40. rokov minulého storočia. S Melody Makers previedol napríklad najväčšie hity swingovej éry do známej klipovej podoby v dokumentárnom filme Děkuji, bylo to krásné (1998)."Prvorepublikový" gentleman ako filmový režisér debutoval v roku 2018 snímkou Hastrman, ktorá vznikla podľa rovnomenného románu Miloša Urbana.