Herec Tom Hanks získal čestné občianstvo Grécka, „pomohla“ mu najmä letná dovolenka

Thomas Jeffrey Hanks

... je považovaný za jeden z najväčších talentov v Hollywoode. Na konte má dva Oscary - prvého získal v roku 1994 za hlavnú rolu v dráme Philadelphia (1993) a o rok neskôr si zlatú sošku prevzal za titulnú úlohu v snímke Forrest Gump (1994).



Vyslúžil si aj ďalšie tri nominácie na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied, a to za herecké výkony vo filmoch Veľký (1988), Zachráňte vojaka Ryana (1998) a Stroskotanec (2000). Svoj hlas prepožičal Woodymu v sérii animákov Toy Story z rokov 1995, 1999, 2010 a 2019.



Je známy napríklad aj z filmov Veľké víťazstvo (1992), Bezsenné noci v Seattli (1993), Apollo 13 (1995), Láska cez internet (1998), Zelená míľa (1999), Cesta do zatratenia (2002), Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Terminál (2004), Päť lupičov a stará dáma (2004), Súkromná vojna pána Wilsona (2007), Moja krásna učiteľka (2011), Atlas mrakov (2012), Kapitán Phillips: Prepadnutie lode Alabama (2013), Zachráňte pána Banksa (2013), Most špiónov (2015), Sully (2016), The Circle (2017), The Post: Aféra v Pentagone (2017) či Výnimočný priateľ (2019).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2019 (Webnoviny.sk) - Americký herec a režisér Tom Hanks získal čestné občianstvo Grécka. Grécky prezident Prokopis Pavlopulos podpísal príkaz o naturalizácii, ktorá umožňuje 63-ročnému umelcovi požiadať o občianstvo. Informuje o tom agentúra AP, ktorej to v piatok potvrdil prezidentov úrad.Grécke zákony umožňujú udeliť čestné občianstvo ľuďom, ktorí "krajine poskytli výnimočné služby alebo ktorých naturalizácia slúži verejnému záujmu".Hanks často trávi letnú dovolenku na gréckom ostrove Antiparos a jeho manželka, herečka a producentka Rita Wilson, má gréckych a bulharských predkov, pripomína AP.